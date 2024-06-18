الذهب يرتفع وسط تراجع عوائد السندات الأمريكية

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 18-6-2024، وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية وترقب السوق لبيانات أميركية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للحصول على صورة أوضح للخطوات المقبلة بشأن خفض أسعار الفائدة.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2320.69 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0523 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2335.30 دولار.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات مما يزيد من جاذبية الذهب، بينما استقر الدولار. ومن المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة الأميركية الساعة 1230 بتوقيت غرينتش اليوم، تليها بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بعد غد الخميس ومؤشرات مديري المشتريات الجمعة.

وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي استقرارا في سوق العمل وضغوط الأسعار.

ويدلي عدد كبير من مسؤولي بنوك الاحتياطي الفيدرالي بتصريحات في وقت لاحق من اليوم، بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بولاية شيكاغو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.42 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 972.83 دولار وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 893.18 دولار للأونصة.

سعر الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 3589 جنيها.

عيار 21 يسجل 3140 جنيها.

عيار 18 يسجل 2691 جنيها.

شعبة الذهب

كشف مصدر فى شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أنه لم يتم فرض مواعيد فتح أو إغلاق على محلات بيع الذهب بالتجزئة خلال فترة عيد الأضحى المبارك لعام 2024، والمحالات في المحافظات لها مواعيد فتح وإغلاق تختلف عن مواعيد القاهرة الكبرى لذا لم يتم تحديد موعد معين من الشعبة.

وأضاف المصدر أن الأمر متروك لكل محل وفق رؤيته لحركة البيع والشراء لديه، كما أن بعض المحال قد تفتح أبوابها أمام المستهلكين خلال أيام العيد لتلبية الطلب على شراء "شبكة" العيد.

وأوضح المصدر، أن أوقات العمل المتعارف عليها في سوق الذهب تبدأ من الساعة 1 ظهرا وحتى العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع فيما عدا يوم الأحد تكون بعض المحال التجارية للذهب في إجازة بسبب إجازة سوق الذهب.

وأشار إلى أن قرارات فتح أو إغلاق محال بيع الذهب بالتجزئة للمستهلكين تكون فردية لكل محل بحسب عدد العملاء لديه أو بحسب حجم طلبات الذهب، الأمر الذي يجعل فترة عيد الأضحى تقريبا فترة عمل لن تشهد إغلاق طوال أيام الإجازة.