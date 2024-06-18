سعر جرام الذهب بمحال الصاغة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

شهدت أسعار المشغولات الذهبية، حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 18-6-2024، بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 3140 جنيها.

سعر الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3589 جنيها.

عيار 21 يسجل 3140 جنيها.

عيار 18 يسجل 2691 جنيها.

شعبة الذهب

كشف مصدر فى شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أنه لم يتم فرض مواعيد فتح أو إغلاق على محلات بيع الذهب بالتجزئة خلال فترة عيد الأضحى المبارك لعام 2024، والمحالات في المحافظات لها مواعيد فتح وإغلاق تختلف عن مواعيد القاهرة الكبرى لذا لم يتم تحديد موعد معين من الشعبة.

وأضاف المصدر أن الأمر متروك لكل محل وفق رؤيته لحركة البيع والشراء لديه، كما أن بعض المحال قد تفتح أبوابها أمام المستهلكين خلال أيام العيد لتلبية الطلب على شراء "شبكة" العيد.

وأوضح المصدر، أن أوقات العمل المتعارف عليها في سوق الذهب تبدأ من الساعة 1 ظهرا وحتى العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع فيما عدا يوم الأحد تكون بعض المحال التجارية للذهب في إجازة بسبب إجازة سوق الذهب.

وأشار إلى أن قرارات فتح أو إغلاق محال بيع الذهب بالتجزئة للمستهلكين تكون فردية لكل محل بحسب عدد العملاء لديه أو بحسب حجم طلبات الذهب، الأمر الذي يجعل فترة عيد الأضحى تقريبا فترة عمل لن تشهد إغلاق طوال أيام الإجازة.ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية وترقب السوق لبيانات أميركية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للحصول على صورة أوضح للخطوات المقبلة بشأن خفض أسعار الفائدة.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2320.69 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0523 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2335.30 دولار.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات مما يزيد من جاذبية الذهب، بينما استقر الدولار.

ومن المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة الأميركية الساعة 1230 بتوقيت غرينتش اليوم، تليها بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بعد غد الخميس ومؤشرات مديري المشتريات الجمعة.