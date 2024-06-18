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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بعثة الحج السياحي: إعادة 142 حاجًا تائهًا منذ بداية موسم الحج

ضيوف الرحمن
ضيوف الرحمن

 

قال رئيس لجنة التائهين والمفقودات بالبعثة الرسمية للحج السياحي المتواجدة بالأراضي المقدسة أيمن عبدالعظيم إن اللجنة نجحت في إعادة 142 حاجا تائها منذ بداية موسم الحج حتى الآن، وتم التوصل معه والتواصل مع ذويه وإعادتهم إلى حيث إقامتهم.

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وأوضح عبد العظيم أن اللجنة تعمل على مساعدة التائهين والذين فقدوا هويتهم أو كروت التعارف بهم، أو معرفة مكان إقامتهم وتوصيلهم إلى حيث إقامتهم وذلك بعد تقديم الوجبات الغذائية والمشروبات وكذا العمل على طمأنتهم بوجودهم لدى البعثة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لعودتهم، وكذا التواصل أيضا مع اللجان الفرعية الأخرى التي تغطي كامل المنطقة.

 

وأشار عبدالعظيم إلى أن هناك حالة مفقودة لم يتم العثور عليها حتى الآن..

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