اقرأ غدا بالوفد: الحجاج يؤدون طواف الوداع وآخرون يتوجهون إلى المدينة المنورة

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "الحجاج يؤدون طواف الوداع وآخرون يتوجهون إلى المدينة المنورة".

ويتضمن عدد جريدة الوفد غدا الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

اتصالات مصرية مكثغة لوقف الحرب الإسرائيلية وسط إشادة دولية

القاهرة تجبر الاحتلال على وقف العمليات العسكرية في ممر فيلادلفيا برفح

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج

نتنياهو يحل مجلس الحرب

تحفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل من العامبين بالدولة والقطاع الخاص

المالية: زيادة “الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة” في القانون الجديد

وفاة 11 حاجًا على عرفات ومنى