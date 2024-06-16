سعر الذهب في العراق أول أيام عيد الأضحى المبارك

سعر الذهب اليوم الاحد في العراق.. شهد سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الاحد بالتزامن مع الاحتفال بأول أيام عيد الاضحى المبارك في أسواق الصاغة العراقية، استقرارًا، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 98.146 دينار عراقي، أي ما يعادل 74.17 دولار أمريكي.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد افلكترونية” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاحد في أسواق الصاغة العراقية، بالتزامن مع الاحتفال بأول ايام عيد الاضحى المبارك، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر الذهب في العراق اليوم الاحد

سعر الذهب في العراق اليوم الأحد 16 يونيو 2024 سعر الذهب دينار دولار عيار 24 98.146 دينار 74.98 دولار عيار 22 89.968 دينار 68.73 دولار عيار 21 85.880 دينار 65.61 دولار عيار 18 73.611 دينار 56.23 دولار عيار 14 57.252 دينار 43.74 دولار عيار 12 48.572 دينار 37.08 دولار

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 يصل 98.146 دينار، بينما سجل سعره بالدولار 74.98

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق نحو 89.968 دينار، بينما وصل سعره بالدولار إلى 68.73

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 يسجل نحو 85.880 دينار، بينما وصل سعره بالدولار إلى 65.61

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 يصل إلى73.611 دينار، أي ما يعادل 56.23 دولارا.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 يصل إلى 57.252 دينار، وسجل سعره بالدولار نحو 43.74.

سعر جرام الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق يسجل نحو 48.572 دينار، بينما حقق سعره بالدولار نحو37.08

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب اليوم في العراق تصل إلى 3.021.187 دينار، بينما سجل سعرها بالدولار نحو 2.307

سعر الجنيه الذهب في العراق

سعر الجنيه الذهب اليوم يبلغ نحو 687.041 دينار، بينما حقق سعره بالدولار نحو 524.86

سعر كيلو الذهب في العراق

سعر كيلو الذهب اليوم في دولة العراق يسجل نحو 98.146.280 دينار، بينما وصل سعره بالدولار74، 978