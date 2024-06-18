ثالث أيام العيد.. أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الثلاثاء

ننشر أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية ومحلات التجزئة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك اليوم الثلاثاء، حيث استقرت أسعار اللحوم الحمراء اليوم بين 320 و420 جنيها للكيلو حسب القطعية، وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات المختلفة إذ يختلف السعر من محافظة إلي أخرى.

وتسجل اللحوم في بعض المنافذ بمناطق متفرقة أسعار متفاوتة وبلغ الكيلو و 290 إلي 300 جنيه في منافذ أمان ويصل إلي 320 جنيهات وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها. وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.

وتواصل الأسواق الاستعداد لعيد الأضحى المبارك لعام 2024 بضخ كميات كبيرة سواء لدي الجزارين بالقطاع الخاص أو من خلال المنافذ الحكومية المختلفة سواء أمان أو منافذ الخدمة الوطنية.وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بفتح المجمعات الاستهلاكية أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك أمام المواطنين مع ضخ يومي للحوم الطازجة والسلع أيضا.

وأشار “المصيلحي”، إلى أن المجمعات الاستهلاكية تعمل من الـ 9 صباحاً حتى الـ 9 مساء.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه وجه بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتي الجملة ( العامة – المصرية )، وشركتي المجمعات الاستهلاكية ( النيل – الإسكندرية ) لمتابعة توافر السلع بالمجمعات ومخازن الجملة.

ونوه بأن مخازن الجملة سوف يعمل منها مخزنين رئيسيين بكل محافظة لتوفير السلع الغذائية على بطاقة الدعم.

ضخ 180 ألف طن سكر بالمجمعات الاستهلاكية

ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور أحمد كمال، معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام، بأنه تم ضخ 180 ألف طن سكر بالمجمعات الاستهلاكية، و60 ألف طن زيت طعام، و20 ألف طن مكرونة، و15 ألف طن أرز.وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقوم برفع تقرير يومي للعرض على وزير التموين عن توافر السلع الأساسية واستقرار الحالة التموينية، وتوافر أسطوانات الغاز، وتوافر الوقود بمحطات الوقود، موضحا أن المخابز تعمل بالمواعيد المقررة لها بإجازة عيد الأضحى المبارك، وكذلك منافذ صرف السلع التموينية.