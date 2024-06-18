البرتغال والتشيك.. أرقام قياسية منتظرة قبل صدام يورو 2024

سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع الأرقام القياسية في واحدة من أقوى مواجهات بطولة كأس أمم أوروبا والتي ستجمع بين البرتغال والتشيك.

ويستقبل ملعب ريد بول أرينا مباراة التشيك والبرتغال في العاشرة مساء اليوم بتوقيت مصر والسعودية ويبحث المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم عن تحقيق انطلاقة قوية في بطولة أمم أوروبا "يورو" 2024، أمام منتخب التشيك، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمسابقة.

أرقام تنتظر منتخب البرتغال في مباراة التشيك