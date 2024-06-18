البرتغال والتشيك.. أرقام قياسية منتظرة قبل صدام يورو 2024
سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع الأرقام القياسية في واحدة من أقوى مواجهات بطولة كأس أمم أوروبا والتي ستجمع بين البرتغال والتشيك.
ويستقبل ملعب ريد بول أرينا مباراة التشيك والبرتغال في العاشرة مساء اليوم بتوقيت مصر والسعودية ويبحث المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم عن تحقيق انطلاقة قوية في بطولة أمم أوروبا "يورو" 2024، أمام منتخب التشيك، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمسابقة.
أرقام تنتظر منتخب البرتغال في مباراة التشيك
- سيصبح بيبي قائد منتخب البرتغال أكبر لاعب على الإطلاق يشارك في بطولة أمم أوروبا عن عمر (41 عامًا و114 يومًا)، متقدمًا على جابور كيرالي (40 عامًا و86 يومًا) الذي حقق ذلك مع المجر في يورو 2016 بالتعادل 1-1 أمام بلجيكا.
- من الممكن أن يحطم الثنائي بيبي (41 عامًا و114 يومًا) ثم كريستيانو رونالدو (39 عامًا و127 يومًا) تحطيم الرقم القياسي لأكبر هداف في مسابقة اليورو إذا سجل أحدهما في مرمى منتخب التشيك متقدمًا على إيفيكا فاستيتش (38 عامًا و257 يومًا). الذي حقق ذلك لصالح المجر ضد بولندا في يورو 2008.
- من الممكن أن يتفوق بيبي (19 مباراة) على مواطنه البرتغالي السابق جواو موتينيو (19مباراة أيضًا) ويصبح ثاني لاعب في تاريخ اليورو يلعب 20 مباراة في المسابقة، فقط خلف كريستيانو رونالدو (25).