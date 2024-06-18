قياس مناسيب مياه الري ومتابعة تشغيل محطات الرفع بالفيوم

شنت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، عدة حملات لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على المجاري المائية، بالإضافة إلى متابعة حالة المياه ببدايات ونهايات الترع.

يأتي هذا تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة الري بالفيوم، وبرئاسة المهندس محمود مصطفى السيلي مدير عام إدارة ري غرب الفيوم.

وأوضح وكيل الوزارة أن أعمال التطهير الجارية تأتي فى إطار خطة المديرية لإزالة كافة التعديات على الترع والأباحر بكافة مراكز المحافظة، لضمان سهولة وصول مياه الري إلى النهايات.

خلال ذلك قام مدير عام الإدارة العامة لرى غرب الفيوم بالمرور ليلا على محطة القاطع للتأكد من تشغيل المحطات ومتابعة حالة المياه في مصرف الوادي المغذي للمحطة بحضور ياسر محمد فني متابعة تشغيل المحطة، كما تم المرور على بحر النزلة وهدار رقم 3 وفم بحر المشرك وخور العبد والنزلة وقصر الجبالي وشعلان ثم متابعة بحر قارون وهدار الخواجات وبحر امتداد قارون وتم قياس ومتابعة مناسيب المياه ليلا والمرور على جانبي الترع والأباحر لمنع أي تعديات أو مخالفات وكذا متابعة حالة المصارف والمحطات و ذلك للتأكد من حالة المياه خلال أيام عيد الاضحى المبارك.

إستمرار أعمال التطهير ونزع الحشائش بالترع والمجاري المائية في الفيوم

وأكد المهندس مصطفى السيلي مدير عام ري غرب الفيوم إستمرار أعمال تطهير الترع ونزع الحشائش خلال الفترة المقبلة للعمل على رفع كافة المعوقات التى تعيق وصول المياه إلى نهايات الترع والأباحر، مع متابعة الحملات الليلية لمنع التعديات على مياه الري بكافة أنحاء المحافظة.

وفي سياق متصل تفقد مدير إدارة ري غرب الفيوم، حالة المياه على عددا من الترع والمجارى المائية، تم خلالها متابعة شكاوى المنتفعين وقياس مناسيب مياه الري ومتابعة حالة المياه وأعمال التطهير ونزع الحشائش، وذلك لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع، ومتابعة أعمال التطهير الجارية، بالإضافة إلى إزالة الشفاطات والمواسير المخالفة على جانبي الترع، موضحا أنه تجري المتابعة اليومية لكافة المجاري المائية للتأكد من وصول المياه إلى نهايات الترع، موجها مقاولي التطهير برفع كافة المخلفات التي تظهر في المجاري المائية عقب انتهاء أعمال التطهير الجارية.

وأضاف "السيلي" بأن الإدارة تولي أعمال تطهير الترع والمجارى المائية اهتماما خاصا بسبب الدخول في فترة أقصى الاحتياجات خلال فصل الصيف الجاري، وهو ما يتطلب فتح المجاري المائية لضمان وصول مياه الري إلى النهايات، وتغطية كافة الأراضي الزراعية التي تشملها مقررات المياه.