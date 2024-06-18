مدرب هولندا السابق : استمتع برؤية محمد صلاح في الملعب

تحدث جوس هيدينك المدير الفني لمنتخب هولندا وفرق ريال مدريد وتشيلسي السابق ، عن مستوى محمد صلاح الحالي وما قدمه في مشواره خلال تجربته الاحترافية.

وقال خلال تصريحات إعلامية ..

محمد صلاح لاعب يحب المنافسة وقد أثبت نفسه انه لاعب من الطراز الرفيع.. صلاح حقق الكثير وامامه ليحقق الكثير ايضا في اوروبا تحت قيادة المدرب الجديد لفريق ليفربول بقيادة الهولندي ارني سلوت وامامه تحديات كبيرة لكي يحقق انجازات مع ليفربول ومنتخب مصر ايضا

استمتع برؤية محمد صلاح وهو لاعب مذهل وحينما قمت بتدريب تشيلسي كان قد رحل صلاح على سبيل الاعارة في الدوري الايطالي وهو أمر احزنني كثيرا

يوجد دعم كبير للمدرب بيب جوارديولا مع مانشستر سيتى لسنوات وهو ما ساعده على تحقيق العديد من البطولات من خلال استقرار منظومة النادي ككل والتعاقد مع لاعبين مميزين وهو عكس ما حدث مع نادي تشيلسي رغم صرف نحو مليار دولار على جلب اللاعبين وانفاق الكثير لكنها لا تحضر اللاعبين المناسبين لبعض المراكز بصفوف الفريق حسب رؤية المدرب وهو ما يحدث ايضا مع نادي مانشستر يونايتد