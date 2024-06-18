سيطرت قوات الحماية المدنية بالمنيا ، على حريق نشب داخل حضانة أطفال بجوار جامعة المنيا في محافظة المنيا.

السيطرة علي حريق في حضانة أطفال بالمنيا

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطار من غرفة العمليات، يفيد بنشوب حريق داخل حضانة أطفال.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلي مكان البلاغ، وتم فرض كردون آمني لمنع امتداد الحريق إلي الأماكن المجاورة، وتم السيطرة على الحريق.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

إحالة محامٍ للمحاكمة بتهمة النصب على أسرة سورية

كما أحالت جهات التحقيق المختصة، محام إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تزوير محررات رسمية، والحصول على أموال تقدر قيمتها بمئات الآلاف من الجنيهات من أسرة سورية تقيم في مصر، مقابل إنهاء إجراءات حصولهم على الجنسية المصرية، عن طريق التزوير في حوالات بريدية تفيد دفع أموال للجهات المصرية المختصة مقابل إنهاء هذه الإجراءات خلافًا للحقيقة، وسلب هذه الأموال لنفسه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم في القضية هو أ ع. أ. – 49 سنة – محامي، ووجهت له جهات التحقيق أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي 21 حوالة بريدية حكومية منسوب صدورهم للهيئة القومية للبريد، وكان ذلك بطريق الاصطناع، وكذلك تزوير تقرير طبي رقم 9060 منسوب صدوره لمستشفى القصر العيني التعليمي الجديد كلية الطب جامعة القاهرة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم اتفق مع المجهول على تزويرهم، فأنشأهم على غرار الصحيح منهم، وساعده بأن أمده بالمعلومات والبيانات المراد إثباتها فيهم، فأثبت المجهول بالتقرير الطبي حضور المتهم لمستشفى القصر العيني التعليمي الجديد وتوقيع الكشف الطبي عليه، وبالحوالات البريدية الحكومية تحصيل مبالغ مالية باسم المجني عليه وأفراد أسرته، وذيلها المتهم والمجهول بتوقيعات مزورة نسبها زورًا للمختصين بتحريرها ومهرها بأختام مزورة عزاها لتلك الجهات، فأتما ضبط المحررات على هذا الأساس، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وتابعت التحقيقات: وقلد المتهم بواسطة الغير بصمة خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لمستشفى القصر العيني التعليمي الجديد وبصة خاتم إحدى المصالح الحكومية المنسوب صدوره لإدارة الخدمات الاجتماعية، وبصمة خاتم إحدى المصالح الحكومية والمنسوب صدوره للمكتب الفني للإدارة المالية بالهيئة القومية للبريد.

وكان ذلك باصطناعهم على غرار الصحيح منهم ونسبهم زورا للجهات آنفة البيان، واستعملهم بأن مهر بهم المحررات المزورة، واستعملها فيما زورت من أجله، بأن قدم الحوالات البريدية المصطنعة إلى المجني عليه محتجا بصحة ما دون فيهم من بيانات زورا بغية إيهامه بدفع أموال لهيئة البريد مقابل إنهاء حصول المجني عليه وأسرته على الجنسية المصرية بغرض سلب بعض من ثروته.

طلبت نيابة القاهرة الجديدة الاستماع لأقوال الشهود والعاملين في واقعة مقتل عامل على يد صديقه واثنين آخرين في العمل في التجمع الخامس.