جامعة سوهاج تستقبل وفد الكنائس للتهنئة بعيد الأضحي

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، وفدًا من قيادات الكنائس، وممثلي طوائف الدين المسيحي بالمحافظة، لتقديم التهنئة لأسرة الجامعة بمناسبة عيد الأضحي المبارك، والذي ضم كلاً من الأنباء باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة، القس مايكل راعي الكنيسة الإنجيلية، بحضور الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، وذلك بمكتبه بمقر الجامعة القديم.

ورحب النعماني، بوفد الكنائس معرباً عن سعادته بحرصهم عن مشاركة أسرة الجامعة جميع المناسبات الدينية والإجتماعية، موضحاً أن هذا التحاب والتواد الممثل في تقديم التهاني يأتي انطلاقًا من فهمناً لفلسفة ديننا الحنيف، و أن هذه الأعياد هي فرصة متجددة لإظهار المودة والمحبة بين عنصري الأمة المصرية، و يجسد أبرز معاني الوحدة الوطنية، والتعايش السلمي والانصهار في بوتقة وطنية واحدة.

وأكد النعماني، أن الرئيس السيسي يحرص دائماً علي ترسيخ مبادئ المواطنة خلال السنوات الماضية وتأكيد وحدة الشعب المصري، والتي تعد حائط الصد الأول في مواجهة أي مؤامرات تستهدف الوطن من قوى الشر، والتي فشلت مراراً وتكراراً ولم ولن تنجح من أن تنال من قوة ومتانة النسيج الوطني الواحد، الذي يعد نموذج للتعايش والمحبة يُحتذى به ويدرَّس، لتظل مصر حاملة للواء التسامح الديني والسلام والأخوة، داعيًا الله تعالى أن تزيد تلك الأعياد والمناسبات من الترابط والحب والوئام بين أبناء الوطن الواحد من المسلمين والمسيحيين، وأن وتظل عجلة التنمية تسير فى طريقها نحو تقدم الوطن.

ومن جانبهم، أعرب القساوسة وقادة كنائس سوهاج عن سعادتهم بتقديم التهنئة لأسرة الجامعة؛ ووجودهم بهذا الصرح العلمي والتنويري، والذي يحرص كافة منسوبيه على إرساء وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن، واحتضان كافة أطياف المجمتع دون تفرقة، فهي مجتمع تنويري ثقافي اجتماعي علمي متكامل، مقدمين الشكر للدكتور حسان النعماني، علي حسن الاستقبال والترحيب