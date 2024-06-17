إحالة محامٍ للمحاكمة بتهمة النصب على أسرة سورية |التفاصيل

أحالت جهات التحقيق المختصة، محام إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تزوير محررات رسمية، والحصول على أموال تقدر قيمتها بمئات الآلاف من الجنيهات من أسرة سورية تقيم في مصر، مقابل إنهاء إجراءات حصولهم على الجنسية المصرية، عن طريق التزوير في حوالات بريدية تفيد دفع أموال للجهات المصرية المختصة مقابل إنهاء هذه الإجراءات خلافًا للحقيقة، وسلب هذه الأموال لنفسه.

إحالة محامٍ للمحاكمة بتهمة النصب على أسرة سورية

وكشفت التحقيقات أن المتهم في القضية هو أ ع. أ. – 49 سنة – محامي، ووجهت له جهات التحقيق أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي 21 حوالة بريدية حكومية منسوب صدورهم للهيئة القومية للبريد، وكان ذلك بطريق الاصطناع، وكذلك تزوير تقرير طبي رقم 9060 منسوب صدوره لمستشفى القصر العيني التعليمي الجديد كلية الطب جامعة القاهرة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم اتفق مع المجهول على تزويرهم، فأنشأهم على غرار الصحيح منهم، وساعده بأن أمده بالمعلومات والبيانات المراد إثباتها فيهم، فأثبت المجهول بالتقرير الطبي حضور المتهم لمستشفى القصر العيني التعليمي الجديد وتوقيع الكشف الطبي عليه، وبالحوالات البريدية الحكومية تحصيل مبالغ مالية باسم المجني عليه وأفراد أسرته، وذيلها المتهم والمجهول بتوقيعات مزورة نسبها زورًا للمختصين بتحريرها ومهرها بأختام مزورة عزاها لتلك الجهات، فأتما ضبط المحررات على هذا الأساس، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وتابعت التحقيقات: وقلد المتهم بواسطة الغير بصمة خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لمستشفى القصر العيني التعليمي الجديد وبصة خاتم إحدى المصالح الحكومية المنسوب صدوره لإدارة الخدمات الاجتماعية، وبصمة خاتم إحدى المصالح الحكومية والمنسوب صدوره للمكتب الفني للإدارة المالية بالهيئة القومية للبريد.

وكان ذلك باصطناعهم على غرار الصحيح منهم ونسبهم زورا للجهات آنفة البيان، واستعملهم بأن مهر بهم المحررات المزورة، واستعملها فيما زورت من أجله، بأن قدم الحوالات البريدية المصطنعة إلى المجني عليه محتجا بصحة ما دون فيهم من بيانات زورا بغية إيهامه بدفع أموال لهيئة البريد مقابل إنهاء حصول المجني عليه وأسرته على الجنسية المصرية بغرض سلب بعض من ثروته.

طلبت نيابة القاهرة الجديدة الاستماع لأقوال الشهود والعاملين في واقعة مقتل عامل على يد صديقه واثنين آخرين في العمل في التجمع الخامس.

الاستماع لأقوال الشهود في مقتل عامل على يد صديقه وآخرين في التجمع

حيث ترصد المتهم للمجني عليه وانتظره حتى انتهاء العمل، حيث اعتدى عليه وقتله بواسطة شومة بمساعدة 2 آخرين.

وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا، يفيد بوقوع جريمة قتل في أحد المصانع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين صحته، وأن المجني عليه لقي مصرعه نتيجة ضربه بالشومة على الرأس.

كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه واثنين آخرين يعملون في المصنع بالتجمع الخامس، وخصومة نشأت بينهم أثناء وجودهم في المكان نفسه.

وأضافت التحريات أن سبب الخصومة إلى نزاع حول خصم نصف يوم من أجر المتهم في العمل.وترصد المتهم للمجني عليه وانتظاره حتى انتهاء العمل، إذ اعتدى عليه وقتله بواسطة شومة بمساعدة 2 آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تمكن ضباط رجال مباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قرار جديد في حادث انقلاب أتوبيس بطريق التجمع الأول

كما طلبت نيابة القاهرة الجديدة تحريات الأجهزة الأمنية في حادث انقلاب أتوبيس، على كوبري سمير غانم، في التجمع الأول بجوار فندق دابليو ماريوت بالقاهرة الجديدة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب ميني باص، يقل مجموعة كبيرة من الأشخاص، أصيب 19 منهم وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة لمرور القاهرة الجديدة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، التي نقلت المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.