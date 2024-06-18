وكيل صحة القليوبية يتابع تطبيق خطة العمل خلال أيام عيد الأضحي

أجري اليوم الدكتور محمد جمال سلامة وكيل مديرية الصحة، وبرفقته الدكتور محمود الدمرداش مدير إدارة الجودة، جولة مرورية ببعض المنشات الصحية التابعة للادارات الصحية بالخانكة، وحي شرق شبرا الخيمة، وادارة شبين القناطر .

يأتي ذلك بناءاً على تعليمات الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بضرورة تكثيف المرور أثناء عطلة عيد الأضحي المبارك لمتابعة تطبيق خطة العمل داخل المنشات الصحية.

واستهل جولته المرورية بالمرور علي وحدة طب الأسرة بعرب العليقات بالخانكة، وتلاحظ تغيب بعض افراد الطاقم الطبي النوباتجي، وتم تكليف مدير الإدارة الصحية في الحال بسرعة استدعاء المتغيبين لاستئناف سير العمل ، واكد علي ضرورة المتابعة المستمرة للانضباط الاداري علي مدار الساعة.

وأشاد الدكتور محمد جمال بنظافة الوحدة وتوجه بالشكر لعامل الوحدة، ثم توجه إلي الوحدة الصحية بكفر حمزة، بالخانكة، وتأكد من تواجد الطاقم الطبي النوباتجي علي رأس العمل، بينما أوصي بتلافي بعض السلبيات الخاصة بتخزين المستلزمات الطبية، وأوصي بإعادة تخزينها بطريقة سليمة ،

ثم تفقد مركز طبي مسطرد التابع للادارة الصحية بشبرا شرق، وأشاد بتواجد الطاقم الطبي النوباتجي، وانتظام سير العمل.

وقام بالمرور علي مستشفى بهتيم المركزي، وتفقد أقسام المستشفى المختلفه، كالحضانات والعنايات المركزة والاستقبال والطوارئ، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، وتواجد الطاقم النوباتجي.

واختتم جولته المرورية بتفقد مركز طبي نوى التابع لشبين القناطر، وتأكد من التزام الطاقم الطبي النوباتجي بالحضور، وأشاد بمستوى النظافة العامة بالمكان، كما تفقد أيضا وحدة الحضانات التابعة لمستشفى شبين القناطر.