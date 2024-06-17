كيفية تثبيت خدمات جوجل على هواتف هواوي الذكية

على الرغم من أن التحديات بين الولايات المتحدة وهواوي Huawei قد تكون خلفنا (أو لا)، إلا أن المستخدمين لا يزالون يواجهون صعوبات في الاستمتاع بهواتف Huawei مع خدمات Google خارج الصندوق.

العديد من الطرز، مثل هاتف Huawei Pura 70 الجديد، لا تأتي مزودة بخدمات Google Mobile Services (GMS)، مما يجعل الأمر صعبًا على المستخدمين. ولحسن الحظ، تتيح شركة Huawei الآن التثبيت السهل لخدمات Google Play. يجب أن يعمل جهازك بنظام EMUI 14، والذي سيكون متاحًا قريبًا للطرز القديمة.

نظرًا للقيود التي فرضتها الولايات المتحدة على شركة Huawei، فقد وجد العديد من المستخدمين صعوبة في الوصول إلى خدمات Google Play على أجهزة Huawei الخاصة بهم. ومع ذلك، باستخدام الأدوات والخطوات الصحيحة، لا يزال من الممكن الاستمتاع بتطبيقات وخدمات Google على هواتف Huawei الذكية. فيما يلي دليل بسيط للحصول على خدمات Google على هاتف Huawei الخاص بك:



خدمات جوجل هواوي

المتطلبات الأساسية

للبدء، يجب أن يعمل جهازك بنظام EMUI 14. إذا لم يتم تحديث جهازك بعد، فتحقق من آخر تحديثات البرامج. تطرح شركة Huawei واجهة EMUI 14 للعديد من الطرز القديمة، لذا تأكد من تحديث جهازك.



خطوات التثبيت

1. افتح Huawei AppGallery: ابحث عن تطبيقات Google وقم بتثبيت microG عبر النافذة المنبثقة. وبدلاً من ذلك، يمكنك تنزيل microG مباشرة من مصدر موثوق.

2. تثبيت مايكرو جي:

بعد تثبيت MicroG، قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك.

افتح التطبيق واستخدمه بحرية.

3. إعداد مايكرو جي:

قم بتنزيل MicroG Services وMicroG Companion من موقع موثوق به.

قم بتثبيتها على جهازك.

انتقل إلى إعدادات الجهاز، وحدد المستخدمون والحسابات، وأضف حساب جوجل.

هناك شيء واحد لا يمكننا تثبيته بهذه الطريقة، وهو متجر Google Play. ومع ذلك، إذا أردنا تثبيته أيضًا، علينا فقط استخدام GBox:

4. تثبيت متجر جوجل بلاي:

استخدم GBox لتشغيل متجر Play.

وهذا يضمن عدم تثبيت التطبيقات في المساحة الافتراضية لـ GBox وعدم تشغيلها مع المحاكاة.

وبدلاً من ذلك، يتم تشغيلها مباشرةً من جهازك ويمكن العثور عليها في إعدادات جهازك.

ملخص

باتباع هذه الخطوات، يمكنك الاستمتاع بخدمات Google على جهاز Huawei الخاص بك، مما يضمن الوصول إلى Google Apps وPlay Store.