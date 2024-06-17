مدرب هولندا السابق : منتخب بلادي يمتلك حظوظ كبرى في التتويج باليورو

تحدث جوس هيدينك المدير الفني لمنتخب هولندا وفرق ريال مدريد وتشيلسي السابق ، عن حظوظ فريق بلاده في النسخة الحالية من اليورو المقامة فعالياتها بدولة ألمانيا.

وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين..

متحمس جدا للنسخة الحالية لبطولة امم اوروبا ٢٠٢٤ وأثق في حظوظ منتخب هولندا في الفوز باللقب واتمنى لهم التوفيق لتقديم اداء جيد والتتويج بكأس اليورو ومنافسة منتخبات ألمانيا صاحبة الارض المستعدة بقوة واسبانيا وانجلترا وفرنسا

حينما دربت منتخب هولندا كان لدينا اسماء كبيرة ولاعبين رائعين ولكن في الفترة الحالية لا يوجد انتاج حقيقي وندرة للمواهب ولكن ليس في هولندا فقط ولكن على مستوى العالم وهو ما يظهر على كبار الاندية الاوروبية.. الكرة الهولندية لن تعوض جيل ماركو فان باستن ولكن نحن في فترة ظهور مواهب جديدة وهذا يعتمد على طريقة اكتشافها ومنحها الفرصة للظهور

منتخب هولندا فريق منظم بشكل كبير، نفوز بسهولة لكن نخسر بسهولة وهذا ما يثير حماسي لمتابعة اداء منتخب هولندا في النسخة الحالية لليورو.

اعمل حاليا على اعطاء محاضرات فنية للمدربين في العالم وتثقيفهم وسعيد للعمل في دول كثيرة ابرزها اسبانيا وكوريا الجنوبية.. فخور بعملي مع فريق ريال مدريد وايضا تشيلسي وآيندهوفن وحينما درب منتخب هولندا في كأس العالم ١٩٩٨ كانت فترات رائعة فى مسيرتى التدريبية وفخور بالعمل مع كل هؤلاء اللاعبين في هذه الفرق والمنتخبات التي دربتها