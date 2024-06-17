نجم الأهلي السابق : الزمالك ابتعد عن المنافسة في الدوري
تحدث طارق سليمان مدرب حراس المقاولون العرب الحالي والأهلي السابق عن المنافسة الموسم الحالي في بطولة الدوري ومستوى حراس المرمى.
وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين..
- المنافسة على الدوري هذا الموسم منحصرة بين الأهلي وبيراميدز والزمالك بعيد
- محمود أبو السعود أفضل حارس مرمي في مصر الموسم الماضي
- انضمام المهدي سليمان إلي المنتخب غير منطقي رغم مستواه المميز مع الاتحاد بسبب عامل السن
- مصطفى شوبير لسه مش الحارس الأساسي للنادي الأهلي
- احمد طارق سليمان لم يتعرض للظلم في الأهلي.
- مصطفى شوبير حارس كويس ورحيل نجلي ليس ظلما ولكنها رؤية فنية
- الشناوي لازم يركز عشان يحافظ علي مشاركته أساسيا في ظل تألق مصطفي شوبير
- كنت اتمني صم حارس مثل محمد صبحي أو محمود جاد للمنتخب من أجل الحفاظ علي معدل الاعمار في حراس المنتخب
- الزنفلي مع الداخلية كان الافضل بين حراس الدوري المصري
- لا يوجد حارس حافظ علي استمرارية مستواه المميز من بداية الموسم
- مافيش حاجه إسمها حارس مصنوع ولكن الموهبة تختلف من حارس لأخر
- كنت بزعل من كلمة أبناء عاملين داخل الأهلي