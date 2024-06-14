الجمعة 14 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدا بالوفد.. ضيوف الرحمن على عرفات

الصفحة الأولى في
الصفحة الأولى في عدد الوفد غدًا

 تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها:"لبيك اللهم لبيك.. ضيوف الرحمن على عرفات 

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وسط إجراءات تنظيمية غير عادية.. ضيوف الرحمن يقفون غداً على صعيد عرفات

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تراجع تاريخي في أسعار الذهب بـ السعودية اليوم الجمعة قبل وقفة عرفات

 

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

عبدالسند يمامة يهنئ المصريين والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى.

د. وجدي زين الدين يكتب: “تنظيم الإعلام” ليس للربح وإنما لمواجهة هدم القيم

عبدالسند يمامة يهنئ المصريين والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى 

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات العيد 

وزير الصحة: تنفيذ خطة التأمين الطبي وتأمين عودة الحجاج 

زراعة 10 ملايين شجرة بالمحافظات:"الزراعة" تنفي قطع الأشجار بحديقة الحيوان.

 

 

الجريدة الورقية