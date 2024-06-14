اقرأ غدا بالوفد.. ضيوف الرحمن على عرفات
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها:"لبيك اللهم لبيك.. ضيوف الرحمن على عرفات
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
عبدالسند يمامة يهنئ المصريين والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى.
د. وجدي زين الدين يكتب: “تنظيم الإعلام” ليس للربح وإنما لمواجهة هدم القيم
عبدالسند يمامة يهنئ المصريين والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات العيد
وزير الصحة: تنفيذ خطة التأمين الطبي وتأمين عودة الحجاج
زراعة 10 ملايين شجرة بالمحافظات:"الزراعة" تنفي قطع الأشجار بحديقة الحيوان.