اقرأ غدا بالوفد.. ضيوف الرحمن على عرفات

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها:"لبيك اللهم لبيك.. ضيوف الرحمن على عرفات

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

عبدالسند يمامة يهنئ المصريين والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى.

د. وجدي زين الدين يكتب: “تنظيم الإعلام” ليس للربح وإنما لمواجهة هدم القيم

عبدالسند يمامة يهنئ المصريين والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات العيد

وزير الصحة: تنفيذ خطة التأمين الطبي وتأمين عودة الحجاج

زراعة 10 ملايين شجرة بالمحافظات:"الزراعة" تنفي قطع الأشجار بحديقة الحيوان.