‭ ‬البستاني لـ "الوفد": ‭‬القاهرة‭ ‬الجديدة‭ ‬والعاصمة‭ ‬‬لهم‭ ‬النصيب‭ ‬الأكبر‭ ‬فى‭ ‬المبيعات‭ ‬بعد‭ ‬الساحل‭ ‬الشمالي

قال المهندس‭ ‬محمد‭ ‬البستاني،‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬مطورى‭ ‬القاهرة‭ ‬الجديدة‭ ‬والعاصمة‭ ‬الإدارية،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬البستانى‭ ‬للتنمية‭ ‬العقارية‭ ‬والسياحية،‭ ‬‭ ‬إن‭ ‬موسم‭ ‬الصيف‭ ‬له‭ ‬النصيب‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬مبيعات‭ ‬السوق‭ ‬العقاري،‭ ‬إذ‭ ‬تحقق‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقارى‭ ‬ذروة‭ ‬المبيعات،‭ ‬وسط‭ ‬تنافس‭ ‬شرس‭ ‬على‭ ‬تدشين‭ ‬المشروعات‭ ‬الجديدة‭ ‬فى‭ ‬الساحل‭ ‬الشمالى‭.‬



وأضاف‭ ‬البستاني،‭ ‬لـ‮«‬الوفد‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬موسم‭ ‬العقارات‭ ‬فى‭ ‬صيف‭ ‬2024 ‬سيشهد‭ ‬تزايد‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬المشروعات‭ ‬فى‭ ‬الساحل‭ ‬الشمالي،‭ ‬بعدما‭ ‬وقعت‭ ‬مصر‭ ‬والإمارات‭ ‬عقد‭ ‬تطوير‭ ‬وتنمية‭ ‬مدينة‭ ‬‮«‬رأس‭ ‬الحكمة‮»‬‭ ‬الجديدة‭ ‬باستثمارات‭ ‬تقدر‭ ‬بنحو‭ ‬35‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬والذى‭ ‬أحدث‭ ‬تنشيطًا‭ ‬شاملًا‭ ‬لقطاع‭ ‬العقارات‭ ‬بمصر،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬كبرى‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬أعلنت‭ ‬بالفعل‭ ‬عن‭ ‬طرح‭ ‬مشاريع‭ ‬فى‭ ‬‮«‬رأس‭ ‬الحكمة» ‬‭ ‬نظرًا‭ ‬لما‭ ‬ستشهده‭ ‬المنطقة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬



وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬مطورى‭ ‬القاهرة‭ ‬الجديدة‭ ‬والعاصمة‭ ‬الإدارية،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القاهرة‭ ‬الجديدة‭ ‬والعاصمة‭ ‬الإدارية،‭ ‬لهم‭ ‬النصيب‭ ‬الأكبر‭ ‬فى‭ ‬المبيعات‭ ‬بعد‭ ‬الساحل‭ ‬الشمالي،‭ ‬إذ‭ ‬يزاد‭ ‬عليهم‭ ‬الطلب‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬عودة‭ ‬المصريين‭ ‬العاملين‭ ‬بالخارج،‭ ‬والراغبين‭ ‬فى‭ ‬شراء‭ ‬وحدات‭ ‬سكينة‭.‬



وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬البستانى‭ ‬للتنمية‭ ‬العقارية‭ ‬والسياحية،‭ ‬أن‭ ‬موسم‭ ‬الصيف‭ ‬يشهد‭ ‬أيضا‭ ‬زيادة‭ ‬طلب‭ ‬المصريين‭ ‬العاملين‭ ‬بالخارج،‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬وحدات‭ ‬مصيفية‭ ‬فى‭ ‬منطقة‭ ‬الساحل‭ ‬الشمالي،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬إقبال‭ ‬العرب‭ ‬وخاصة‭ ‬مواطنى‭ ‬الخليج‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬فى‭ ‬العقارات‭ ‬المصيفية‭ ‬الجاهزة‭.‬



ونصح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬البستانى‭ ‬للتنمية‭ ‬العقارية‭ ‬والسياحية،‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬بتحفيز‭ ‬السوق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬تخفيض‭ ‬أسعار‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬دفع‭ ‬ثمن‭ ‬الوحدة‭ ‬‮«‬كاش‮»‬،‭ ‬أو‭ ‬زيادة‭ ‬سنوات‭ ‬التقسيط،‭ ‬الأمر‭ ‬الذى‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬زيادة‭ ‬نسبة‭ ‬المبيعات‭.‬



وتوقع‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬مطورى‭ ‬القاهرة‭ ‬الجديدة‭ ‬والعاصمة‭ ‬الإدارية،‭ ‬زيادة‭ ‬المبيعات‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الصيف‭ ‬مقارنة‭ ‬بالشهور‭ ‬الماضية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬استقرار‭ ‬سعر‭ ‬صرف‭ ‬الجنيه‭ ‬المصرى‭ ‬أمام‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي،‭ ‬بفضل‭ ‬صفقة‭ ‬‮«‬رأس‭ ‬الحكمة‮»‬،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬كانت‭ ‬لديهم‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬الشراء‭ ‬لعدم‭ ‬استقرار‭ ‬سوق‭ ‬العقارات‭ ‬والزيادة‭ ‬المبالغة‭ ‬فى‭ ‬أسعار‭ ‬الوحدات‭ ‬فى‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭.‬