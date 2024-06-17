الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي ينهي استعداداته لملاقاة الاتحاد بالدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريباته استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد الثلاثاء على ملعب ‏برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

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الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري


وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالاستعداد ‏للمباراة.‏
وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة قبل استكمال المران بفقرات خططية وتدريبات تخصصية تحت إشراف الجهاز الفني.‏

وخاض الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏ 

وواصل وسام أبو علي برنامجه التأهيلي على ملعب التتش تحت إشراف الجهاز الطبي قبل انطلاق مران الفريق الجماعي، حيث قام اللاعب بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية

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