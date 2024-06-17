تشكيل منتخب فرنسا أمام النمسا .. مبابي يقود الهجوم

أعلن المدير الفني ديديه ديشامب تشكيل منتخب فرنسا الرسمي في مواجهة النمسا بالمباراة التي ستنطلق بعد قليل على ملعب مركور شبيل أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وجاء تشكيل فرنسا للمباراة كالأتي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

الدفاع: جول كوندي، أوباميكانو، ويليام ساليبا، ثيو هيرنانديز.

الوسط: أنطوان جريزمان، نجولو كانتي، أدريان رابيو.

الهجوم: عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، تورام.

المباراة منقولة عبر قناة beIN Sports HD 1 Max بصوت المعلق الرياضي عامر الخوذيري، وستنطلق صافرة بدء اللقاء في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.