موعد مباراة فرنسا والنمسا والقناة الناقلة في يورو 2024

يستهل منتخب فرنسا مشواره في منافسات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 عندما يواجه نظيره النمساوي على ملعب "اسبرت أرينا"، حيث يلتقي المنتخبان بالجولة الأولى من دور المجموعات عن منافسات المجموعة الرابعة.

موعد مباراة فرنسا والنمسا

تنطلق مباراة فرنسا والنمسا مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية وتذاع المباراة عبر قناة beIN sports Max 1 وسيعلق عامر الخوذيري على أحداث المباراة عبر قناة beIN Sports Max 1

يذكر أن منتخب فرنسا يتواجد في المجموعة الرابعة ضمن منافسات يورو 2024 بجانب كل من، النمسا وهولندا، بالإضافة إلى بولندا.

فاز منتخب إنجلترا على نظيره صربيا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة الإفتتاحية من بطولة كأس أمم أوروبا.

سجل هدف المباراة الوحيد جود بيلينجهام نجم منتخب إنجلترا، بعد كرة عرضية، استقبلها اللاعب رأسية سكنت شباك منتخب صربيا، ليحقق الأسود الثلاثة الفوز والثلاث نقاط الأولى في بداية مشوارهم الأوروبي، رغم محاولات المنتخب الصربي القوية في الشوط الثاني لتعديل النتيجة لكنها باتت جميع محاولاته بالفشل.

حصد منتخب إنجلترا الثلاث نقاط، ليعتلي صدارة المجموعة الثالثة مستغلا تعادل سلوفينيا والدنمارك، فيما تأتي صربيا متذيلة المجموعة دون نقاط.