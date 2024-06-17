استمرار تشغيل المخابز فى ثاني أيام عيد الأضحى بشمال سيناء

قال رأفت العبد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إن الحالة التموينية مستقرة على مستوي المحافظة ولا توجد أية مشكلات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد العبد، أن جميع المخابز تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والخبز متوافر للمواطنين وبحالة جيدة طبقًا للأوزان المحددة وجودة رغيف الخبز، لافتا الي أن المطاحن تعمل بكامل طاقتها والدقيق متوفر للمخابز والمستودعات.

أشار العبد، إلى أنه يجري صرف المقررات التموينية للمواطنين من البدالين التموين لشهر يونيه دون معوقات، حيث تبلغ عدد البطاقات التموينية علي مستوي المحافظة نحو 100 ألف بطاقة تموينية يستفيد منها 325 ألف مواطن، ويتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية من سكر وزيت وأرز ودقيق وغيرها بانتظام للمواطنين.

لفت إلى انتظام العمل في محطات الوقود، حيث أن الأرصدة متوفرة من المواد البترولية والغاز وجميع السلع التموينية والغذائية متوفرة ومعلن عن أسعارها، مشيرا الي أن غرفة العمليات متواجدة بالمديرية والإدارات التابعة للمديرية على مدار اليوم لتلقى الشكاوى من المواطنين وسرعة حلها فورا، حيث لم ترد اى شكاوى من المواطنين حتي اللحظة.