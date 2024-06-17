بولتيكو: الضربة القاضية لماكرون في الانتخابات قد تأتي من اليسار

ذكرت مجلة بوليتيكو الأوروبية ، ان قوى اليمين المتطرف تتصدر العناوين الرئيسية في فرنسا بعد تقدمها في انتخابات الاتحاد الأوروبي، لكن الضربة الأخيرة لآمال الرئيس إيمانويل ماكرون في الحفاظ على أرضية الوسط السياسي قد تأتي من اليسار.

وافادت المجلة الأوروبية - في تقرير اليوم الإثنين أن ماكرون قد يكون على وشك الهزيمة الكاملة في الانتخابات البرلمانية الوشيكة.

وأشارت المجلة إلى أنه إذا ثبتت دقة استطلاعات الرأي؛ فإن خسائر ائتلافه في الجمعية الوطنية بعد السابع من يوليو قد تكون مدمرة للغاية لدرجة أنه قد يصبح "بطة عرجاء" حتى عام 2027 عندما تنتهي فترة ولايته. ومصطلح «البطة العرجاء» يطلق على السنة الأخيرة من حقبة الرئيس المنتهية ولايته.

وذكرت المجلة أنه قبل عشرة أيام فقط، بدا اليسار الفرنسي ممزقاً على نحو لا يمكن إصلاحه.. فالخلافات السياسية ــ من الطاقة النووية إلى الحربين في غزة وأوكرانيا ــ والتي تضخمت بفِعل العداء الشخصي بين قادة اليسارــ بلغت ذروتها في التشهير الشرس.

لكن بعد القرار المحفوف بالمخاطر الذي اتخذه ماكرون بالدعوة إلى انتخابات مبكرة في أعقاب الفوز الساحق الذي حققه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في تصويت الاتحاد الأوروبي، اجتمعت أحزاب اليسار في زواج مصلحة سريع.

وتوصلت القوى اليسارية الأربع الرئيسية في البلاد، وهي حزب الخضر والاشتراكيين والشيوعيين وحركة فرنسا الأبية بزعامة جان لوك ميلينشون، إلى اتفاق يوم الخميس ببيان مشترك للعمل تحت راية واحدة، وهي الجبهة الشعبية الجديدة.

ولقد هاجم المرشح الرئاسي السابق ميلينشون وزعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي رافائيل جلوكسمان بعضهما البعض بشكل لا نهاية له خلال حملة الاتحاد الأوروبي. والآن يبدو أن جلوكسمان، الذي حصل حزبه على ثالث أعلى نسبة تصويت في انتخابات الاتحاد الأوروبي، يستمع إلى النصيحة لتجنب الانقسامات الشخصية في العلن، وقد ظل بعيداً عن الأضواء في أغلب الأحيان.

وتعد هذه التسوية، مهما طالت مدتها، أخبار سيئة جدًا لتحالف ماكرون، الذي يتصدر الآن بالمركز الثالث بالنسبة لنوايا التصويت ويمكن أن تنتهي التقديرات الحالية بتقليص عدد مقاعده من 250 إلى أقل من 100 في الجمعية المؤلفة من 577 مقعدًا.

وتجرى الانتخابات الفرنسية على جولتين، في 30 يونيو و7 يوليو. وفي معظم الحالات، يخوض مرشحان اثنان فقط جولة الإعادة، مما يعني أن تقسيم الأصوات في الجولة الأولى يمكن أن يؤدي إلى الإقصاء.

ولو قررت الأحزاب اليسارية الترشح بشكل منفصل، لكانت فرصها في الوصول إلى جولة الإعادة في أي مكان ضئيلة. ولكن مع وجود مرشحين منفردين في كل دائرة، قدم اليسار لنفسه فرصة ليصبح المنافس الأقوى والرئيسي لحزب التجمع الوطني.

ولقد أصبح تقسيم أصوات اليسار هو الاستراتيجية الرئيسية للائتلاف الرئاسي الذي يتجه نحو حملة قصيرة ومكثفة.

لم تكن المخاطر أكبر من أي وقت مضى منذ أن وصل ماكرون إلى الإليزيه في عام 2017: إذا تبع أولئك الذين صوتوا لمرشحي اليسار في الانتخابات الأوروبية قادتهم ودعموا التحالف الشعبي الجديد، فإن التحالف الموالي لماكرون سيتأهل للدور الثاني في عدد قليل من الدوائر الانتخابية فقط، مع مواجهات بين التحالف الشعبي الجديد والجبهة الوطنية تقريباً في كل مكان آخر.

وإذا فاز حزب المعارضة بأغلبية مطلقة، سيكون على الرئيس أن يعين رئيس وزراء من الحزب الفائز في الانتخابات. وسيضطر بذلك ماكرون إلى تشكيل حكومة تعايشية، مما قد يؤدي إلى شلل في الحكم خلال باقي فترة رئاسته.

ومن أجل تفادي مثل هذا الأزمة، يركز حلفاء ماكرون هجماتهم على اليسار.

وقال وزير العدل إيريك دوبون-موريتي يوم السبت بشأن التحالف الجديد "إنه مثير للشفقة،" مؤكداً على سخافة تشكيل تحالف يجمع بين مرشح تروتسكي سابق للرئاسة، فيليب بوتو، إلى جانب الرئيس السابق الاشتراكي فرانسوا هولاند.

وتتألف الانتخابات التشريعية من 577 سباقًا منفصلًا، لذا يمكن أن يكون التنبؤ بالنتائج على مستوى البلاد أمرًا صعبًا، حيث تلعب القضايا المحلية وجاذبية كل مرشح دورًا في تشكيل النتيجة. وقد يختار بعض الناخبين أيضًا عدم اتباع حزبهم في تحالف جديد.

وتظهر استطلاعات الرأي الجديدة أن نسبة الناخبين المحتملين المدعومين للجبهة الشعبية الجديدة في 30 يونيو تتراوح بين 25 إلى 28 في المئة، مقابل حوالي 31 في المئة للتجمع الوطني، بينما يظل ماكرون وحلفاؤه دون عتبة الـ20 في المئة. ويمكن أن تحجب فجوة مثل هذه النتائج تقريبًا تشكيل تحالف الرئيس من الدخول إلى الدور الثاني في غالبية الدوائر الانتخابية.

وإن انهيار معسكر الرئاسة لا يعني بالضرورة تقدم اليسار نحو السلطة. "في هذه المرحلة، سيصبح الناخبون الموالون لماكرون حكاما في سباق بين اليسار والتجمع الوطني"، كما قال جان-إيف دورماجين، عالم السياسة ورئيس معهد استطلاعات الرأي Cluster17.

وأضاف: "سيتوقف مصير الانتخابات على من سيختار هؤلاء الناخبون في الدورات النهائية ... وبحالتها الحالية، سيخسر اليسار معظم مواجهاته ضد التجمع الوطني."

ويأمل ماكرون هو أن شريحة الناخبين المعتدلين الذين دعموا ترشيح جلوكسمان الديمقراطي الاجتماعي في الانتخابات الأوروبية - ما يقرب من 14 في المائة - لن يكونوا مستعدين لدعم الجبهة الشعبية الجديدة التي تضم قوى أكثر تطرفا، وخاصة حركة فرنسا الأبية، التي يتزعمها ميلينشون.

وقد قدم الرئيس نفسه - حتى الآن - باعتباره الخيار المعقول الوحيد ضد الكتلتين "المتطرفتين"، لكن الهجمات تركزت إلى حد كبير على العناصر الأكثر تطرفا في اليسار - وشخصية ميلينشون نفسه.