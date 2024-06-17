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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الشوط الأول.. المصري يتقدم على الزمالك بهدف نظيف

الزمالك والمصري
الزمالك والمصري

أنهى فريق المصري البورسعيدي الشوط الأول متقدمًا على الزمالك بهدف نظيف في المباراة الجارية الآن على ملعب استاد برج العرب لحساب الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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المصري يتقدم على الزمالك بهدف فخر الدين بن يوسف

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تغيير مفاجئ في تشكيل الزمالك قبل مواجهة المصري بدقائق

جاء الهدف في الدقيقة 19 من الشوط الأول بأقدام النجم التونسي فخر الدين بن يوسف بعد تسديدة متقنة بوجه القدم من جارج منطقة الجزاء فشل الحارس محمد عواد في التصدي لها.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى : محمد عواد.

الدفاع : إبراهيما نداي – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة.

الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال -عبد الله السعيد .

الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

تغيير مفاجئ في تشكيل الزمالك قبل المباراة بدقائق

أجرى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك تغييرًا مفاجئًا في تشكيلة الفارس الأبيض قبل دقائق من انطلاق المواجهة ضد المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقرر جوميز سحب الحارس محمد صبحي من التشكيل بسبب شكواه من آلام في الظهر، والدفع بـ محمد عواد، تخوفًا من تفاقم المشكلة أثناء المباراة.

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