الأقصر: إزالة 22 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

أعلنت محافظة الأقصر، أنه تم إيقاف أعمال وإزالة عدد 22 حالة تعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتعدي بالبناء المخالف بمراكز المحافظة على مدار أيام 15 و16 و17 يونيو خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، من بينها 15 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، وحالة تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة،و 6 حالات بناء مخالف.



ففي مدينة إسنا، تم تنفيذ وإزالة عدد 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية عبارة عن 5 حالات بحوض متولي الشرقي وعدد 2 حالة بحوض الشيخ فضيل وحالة بحوض المعاصر وحالة بحوض الرزقة بمدينة إسنا، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا.

وفي مدينة الزينية، تم اليوم الاثنين، إيقاف وإزالة 3 أعمال تعدي بالبناء المخالف كالتالي: ـ إيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن شدة خشبية لصب أعمدة دور ثالث علوي بقرية المدامود قبلي وتم إزالة الشده الخشبية على نفقة المخالف وتم تحرير محضر تنفيذ إزالة فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية.

ـ حالة إزالة فى المهد لحالة تعدي بالبناءالمخالف عبر بناء سور من الطوب الأبيض والأسمنت بإتجاة واحد بطول ١٥م، بقرية الزينية قبلي.

ـ تنفيذ حالة إزالة في المهد لأعمال تعدي وتشوين أتربة وتصنيع للطوب اللبن على أرض زراعية تبلغ مساحتها ثلاثة قراريط بمساحة 525م٢ بحوض الطالع زمام قرية الصعايدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضد المخالف.

وفي مدينة القرنة، تم اليوم الاثنين تنفيذ أعمال إزالة لعدد 5 حالات بناء مخالف عبارة عن 3 حالات بناء في المهد على الأراضي الزراعية بمسطح اجمالي ٣ قراريط، وإيقاف عدد ٢ حالة بناء مخالف عبارة عن شده خشبيه لأدوار علوية.

وفي مدينة أرمنت، تم اليوم الاثنين ازاله عدد 3 حالات بناء مخالف عبارة عن عدد ٢ حالة تعدى على أراضى زراعيه من خلال أعمال حفر قواعد وأعمال أعمدة خرسانيه على مساحه ٣٥٠ متر بناحيه ارمنت الوابورات اصلاح زراعى بحوض ١٢٥، كما تم ازاله حاله بناء مخالف بدون ترخيص عباره عن مدخل من الاعمده الخرسانيه بمدينة أرمنت.

وفي مدينة الأقصر، تم إيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن فك شدة في المهد بدور ثالث علوي بناحية شارع الزهراء متفرع من شارع احمد عرابي بإجمالي مساحة 100 م2 تقريبا، وتم التحفظ على بعض مواد البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي مدينة الطود، تم اليوم الاثنين تنفيذ إيقاف أعمال في المهد بعد الشروع في البناء علي أرض فضاء تابعة لاملاك الدولة علي مساحة ٦٠٠ متر مربع بقرية العديسات بحرى كما تم المرور بالتنسيق مع مدير الإدارة الزراعية وقسم حماية الأراضي ومشرفي الاحواض بزمام المركز لمجابهة اية تعديات علي الأرض الزراعية وتلاحظ عدم وجود أي تعديات بنطاق المدينة.

وفي قطاع النظافة قامت الوحدة المحلية لمركز مدينة إسنا برفع 314 طن من المخلفات الصلبة والقمامة على مدار أيام 15 و16 و17 يونيو، كما قام مجلس مدينة الأقصر برفع 120 طن من القمامة والمخلفات الصلبة، كما قامت الوحدة المحلية لمركز لمركز ومدينة القرنة، برفع 105 طن من المخلفات الصلبة والقمامة على مستوى دائرة المركز، كما قامت الوحدة المحلية لمركز لمركز ومدينة أرمنت، برفع 24 طن من المخلفات الصلبة والقمامة على مستوى دائرة المركز، كما باشرت إدارة النظافة والتجميل بمركز الطود واقسام النظافة بالوحدات القروية التابعة للمركز أعمالها فى رفع القمامة والتراكمات وتفريغ الحاويات بالاماكن العامة ومداخل القري خلال اليوم الأول والثاني من ايام عيد الأضحى المبارك.

ومن جانبه وجه محافظ الأقصرالمستشار مصطفى ألهم، رؤساء المراكز والمدن باستمرار العمل على مدار اليوم لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وكافة أنواع الإشغالات وإزالة التعديات بصورة فورية ، مع تكثيف أعمال النظافة فى جميع الشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد.

ووجه المحافظ، بالمرور على الأسواق والمخابز للتأكد من توافر وصلاحية جميع السلع الرئيسية للمواطنين بالأسواق وانتظام عمل المخابز فى مواعيد العمل المقررة لها خلال أيام العيد والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات الخاصة بإنتاج الخبز، والتأكيد على عمل المجازر، وتوفير الأطقم اللازمة لتشغيلها واستقبال كافة الاضاحى من الأهالى والجمعيات الخيرية، والتأكيد على أعمال المعديات والمراسي بنطاق المحافظة والإلتزام بكافة الشروط المطلوبة بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان، وجاهزية غرف الاستقبال بجميع المستشفيات ومتابعة تواجد الأطباء والأطقم الطبية فى أوقات العمل، مع المتابعة الدورية لغرف العمليات الفرعية بمراكز ومدن المحافظة والمديريات الخدمية المختلفة إلى جانب غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الأقصر، للتعامل مع أي طوارئ.