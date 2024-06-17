الإثنين 17 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام المصري البورسعيدي

فريق الزمالك
فريق الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المصري البورسعيدي اليوم في الدوري المصري الممتاز.

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حافلة الزمالك تصل إلى برج العرب استعدادا للقاء المصرى

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حافلة الزمالك تصل استاد برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة المصري

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد المصري في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: 

حارس المرمى : محمد صبحي.

الدفاع : إبراهيما نداي – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة.

الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال -عبد الله السعيد .

الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد عواد وياسر حمد وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وترافيس موتيابا ويوسف أوباما.

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