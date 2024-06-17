تجهيز أطقم تمريض للتعامل الفوري في مستشفيات قصر العيني

كشفت جامعة القاهرة عن تجهيز أطقم تمريض للتعامل الفوري مع الحالات المرضية في مستشفيات قصر العيني خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكدت جامعة القاهرة استعداد مستشفيات قصر العيني لاستقبال أية حالة مرضية على مدار الساعة وطوال أيام عيد الأضحى سواء للعلاج السريري أو لإجراء العمليات لحالات الطوارئ بكل المستشفيات.

ونوهت جامعة القاهرة بأن مستشفيات قصر العيني شكلت فرق الطبية وأطقم التمريض مجهزة للتعامل الفوري والسريع لإنقاذ المرضى.

وأكدت جامعة القاهرة تقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى بصورة طبيعية في جميع مستشفيات قصر العيني طوال فترة إجازة العيد، وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطوارئ.

وشددت جامعة القاهرة على قبول مختلف الحالات المرضية في مستشفيات قصر العيني على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات.

استقبال المرضى في مستشفيات قصر العيني

واستقبلت مستشفيات قصر العيني ثلاثة آلاف و79 حالة مرضية خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك حتى الآن في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والرعايات المركزة وغرف العمليات.

وأجرت مستشفيات جامعة القاهرة 371 عملية جراحية بمستشفيات: طوارئ المنيل الجامعي وأقسامها، وطوارئ النساء والتوليد، والأطفال المنيرة.

كما استقبلت مستشفيات جامعة القاهرة 234 حالة طوارئ في أقسام الطوارئ بمستشفيات العلاج بأجر مثل مستشفى المنيل التخصصي، ومستشفى قصر العيني الفرنساوي، والمركز القومي للسموم.

توجيهات رئيس جامعة القاهرة لإدارة مستشفيات قصر العيني

ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إدارة مستشفيات قصر العيني باستقبال أية حالة مرضية تلجأ إليها خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، باعتبارها الملاذ الآمن لعلاج قطاعات عديدة من المرضى في رحلتهم للبحث عن فرصة علاج متميز ومجانًا.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على ضرورة رفع درجة الاستعدادات والتأهب القصوى بجميع مستشفيات قصر العيني وأقسامها خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

ونوه رئيس جامعة القاهرة بضرورة قبول مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة في مستشفيات قصر العيني سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات، في إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة.