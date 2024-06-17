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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

استقبال 3079 حالة مرضية في مستشفيات جامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

استقبلت مستشفيات جامعة القاهرة ثلاثة آلاف و79 حالة مرضية خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك حتى الآن. 

أطقم طبية إضافية في مستشفيات جامعة القاهرة طوال أيام العيد

رفع حالة الطوارئ في مستشفيات جامعة القاهرة خلال إجازة عيد الأضحى

واستقبلت الحالات في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والرعايات المركزة وغرف العمليات بمستشفيات جامعة القاهرة. 

وأجرت مستشفيات جامعة القاهرة 371 عملية جراحية بمستشفيات: طوارئ المنيل الجامعي وأقسامها، وطوارئ النساء والتوليد، والأطفال المنيرة.

واستقبلت مستشفيات جامعة القاهرة 234 حالة طوارئ في أقسام الطوارئ بمستشفيات العلاج بأجر مثل مستشفى المنيل التخصصي، ومستشفى قصر العيني الفرنساوي، والمركز القومي للسموم. 

تقرير مستشفيات جامعة القاهرة 

وتلقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات قصر العيني، عن إحصائيات حالات وعمليات الطوارئ التي تم استقبالها وعلاجها خلال الثلاثة أيام الماضية الجمعة ووقفة عيد الأضحى وأول أيام العيد. 

وجاء التقرير في إطار المتابعة المستمرة والتأكيد على تقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى بصورة طبيعية طوال فترة إجازة العيد. 

وتعمل مستشفيات جامعة القاهرة تقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطوارئ.

وأكدت مستشفيات جامعة القاهرة في التقرير استعدادها لاستقبال أى حالة مرضية على مدار الساعة وطوال أيام عيد الأضحى سواء للعلاج السريري أو لإجراء العمليات لحالات الطوارئ بكل المستشفيات الجامعية. 

ونبه رئيس جامعة القاهرة بتوفير جميع الفرق الطبية وأطقم التمريض التى تم تشكيلها مجهزة للتعامل الفوري والسريع لإنقاذ المرضى.

وكان رئيس جامعة القاهرة قد أكد فى توجيهاته المشددة لإدارة مستشفيات قصر العيني استقبال أية حالة مرضية تلجأ إليها، باعتبارها الملاذ الآمن لعلاج قطاعات عديدة من المرضى في رحلتهم للبحث عن فرصة علاج متميز ومجانًا.

ووجه رئيس جامعة القاهرة بضرورة رفع درجة الاستعدادات والتأهب القصوى بجميع مستشفيات جامعة القاهرة وأقسامها خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك. 

ونوه رئيس جامعة القاهرة بضرورة قبول مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات. 

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن تلك التجهيزات في إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة.

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