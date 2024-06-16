أطقم طبية إضافية في مستشفيات جامعة القاهرة طوال أيام العيد

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بتجهيز أطقم طبية إضافية في مستشفيات جامعة القاهرة طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن تجهيز أطقم طبية إضافية في حال حدوث أي طوارئ، لاستقبال المرضى وإجراء التدخلات الطبية العاجلة في كل التخصصات خلال أيام العيد.

ونبه رئيس جامعة القاهرة بعدم الزحام داخل أقسام المستشفيات فى ظل تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المرضى.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى تكليف إدارة مستشفيات قصر العيني ومعهد الأورام ومستشفى الطلبة بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المُقدمة بمختلف الأقسام والوحدات خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

استعدادات مستشفيات جامعة القاهرة لعيد الأضحى

استعدت مستشفيات جامعة القاهرة لرفع حالة الطوارئ في إجازة عيد الأضحى المبارك، التي ينطلق يوم غد الأحد 16 يونيو 2024.

وأعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، رفع درجة الاستعدادات القصوى وحالة الطوارئ بجميع مستشفيات جامعة القاهرة وقصر العيني خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ووجه رئيس جامعة القاهرة باستمرار تقديم الخدمات الطبية بجميع الأقسام والتخصصات الطبية والتعامل مع الحالات الطارئة.



وأرسل رئيس جامعة القاهرة توجيهاته إلى الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات قصر العيني، والدكتور محمد سمرة عميد معهد الأورام، والدكتور شريف منسي مدير الإدارة المركزية الطبية، والدكتور علاء حمزة مدير مستشفى الطلبة.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على استمرار عمل مستشفيات الجامعة بكامل طاقتها وتواجد جميع الأطقم الطبية والعاملين على مدار الساعة مع تنظيم الإجازات لتيسير العمل خلال إجازة العيد.

ووجه رئيس جامعة القاهرة بتوفير كل الإمكانات الطبية اللازمة في مستشفيات جامعة القاهرة لخدمة المرضى من أدوات ومستلزمات طبية، وأدوية بمختلف أنواعها، والتأكيد على حالة عمل الأجهزة الطبية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة ضرورة استعداد أقسام ووحدات مستشفيات جامعة القاهرة لاستقبال المرضى، والحرص على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.



ونوه رئيس جامعة القاهرة بتواجد جميع الأطقم الطبية والعاملين في مستشفيات جامعة القاهرة على مدار الساعة مع تنظيم الإجازات لتيسير العمل خلال إجازة العيد.