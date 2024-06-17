كورنيش النيل والحديقة الدولية تستقبل المواطنين للاحتفال بعيد الأضحى

فتحت الحديقة الدولية المطلة على نهر النيل بالمنيا ، لليوم الثاني على التوالي ، ويفصل بينها وبين كورنيش النيل الممر المائي لنهر النيل ، والذي اطلق عليه المنياوية ( بلاج الغلابة ) ، حيث تزايدت اعداد المقبلين على الإستمتاع في اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك .

وخرجت الأسر المنياوية من كل صوب وحدب، قاصدين الحديقة الدولية وكورنيش النيل، للإستمتاع بمياه نهر النيل ، وركوب المراكب الشراعية واللنشات النيلية ، وتنظيم رحلات نيلية، يشملها الإستحمام في مياه نهر النيل هروبا من درجات الحرارة المرتفعة والتي تشهدها البلاد خلال تلك الأيام .

في حين انشغل الأطفال بملاعب الملاهي والتي تشمل ( المراجيح – السيارات الكهربائية ) والعاب أخرى متعددة اجتذبت الشباب والفتيات والأطفال ، في جو يسوده المرح والبهجة والسعادة ، وفي ظل إنتشار أمني ملحوظ للشرطة المصرية لتأمين الإحتفالات من بعض اللصوص ولحماية المواطنين .

وكانت مراكز الشباب المنتشرة بربوع محافظة المنيا ، برئاسة مندي عكاشة وكيل الوزارة ، قد استحوذت على الإقبال الجماهيري ، من حيث تخصيص 83 ساحة ومركز شباب لصلاة العيد ، بل وقامت بفتح مراكز الشباب امام مواطني المنيا ، تنفيذا لمبادرة وزارة الشباب والرياضية (( العيد أحلى بمراكز الشباب )) ، حيث قامت مراكز الشباب بفتح حمامات السباحة أمام الأطفال والشباب والفتيات ، للإستحمام في ظل درجات الحرارة المرتفعة والتي تشهدها البلاد .

وقامت مراكز الشباب بتنفيذ جانب ترفيهي وعروض وتابلوهات فنية للأطفال والشباب والفتيات ، والتي التف حولها الجميع في جو من البهجة والسعادة ، هذا بخلاف تقديم الهدايا والألعاب والتي كانت بمثابة كلمة السر في إقبال الجماهير على دخول مراكز الشباب، وقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مستمتعين بالبرامج الترفيهية والعروض الفنية، وملاهي الأطفال ، والتي نالت اعجاب الجميع .

وتواصل وزارة الشباب والرياضة، تقديم الخدمات لملايين الشباب والنشء بمختلف مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية، خلال مبادرة العيد أحلي بمراكز الشباب، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك ، وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، علي أهمية المبادرة، والتي تعمل علي إدخال البهجة والسعادة عليهم، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب، وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور، وتتنوع بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية وملاهي وتوزيع ألعاب وهدايا للأطفال داخل مراكز الشباب.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي توجيهات القيادة السياسية في تعظيم دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية لجميع الشباب والنشء من مختلف المحافظات، وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل، وذلك من خلال فتح أبواب مراكز الشباب طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، لإستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام العيد.

وتعمل وزارة الشباب والرياضة، على تكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.