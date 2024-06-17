أهالي كفر الدوار يحتفلون بعيد الأضحى وسط الملاهي

يشهد نادي راية بمدينة كفر الدوار، زحاما شديدا من أهالي المدينة والقري المجاورة، الذين توافدوا علي النادي نهاية اليوم الثاني لعيد الأضحي المبارك، بصحبة أطفالهم، عقب إنخفاض درجة الحرارة، للإستمتاع بالملاهي والألعاب المختلفة، خاصة للفئات العمرية الصغيرة، بينما فضل بعض المواطنين الجلوس وسط المساحات الخضراء مع إحضار المشروبات والأطعمة، وسط سعادة الجميع .

ومن جانبها قامت العديد من شركات السياحة بالمدينة، قامت بتنظيم رحلات اليوم الواحد إلي مدينة الإسكندرية، والتي لاقت إقبالا بين الشباب لقضاء ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، للسباحة في البحر المتوسط، وحدائق المتنزة والمعالم السياحية المختلفة.

جديراً بالذكر أنة لايوجد أي متنزهات داخل مدينة كفر الدوار سوي نادي راية لاذي يعتبر المتنفس الوحيد للأهالي .