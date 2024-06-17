وزير التعليم العالى يزور الجامعة الوطنية للأبحاث النووية ومعهد موسكو للعمارة

ضمن زيارته لدولة روسيا الاتحادية:

زار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجامعة الوطنية للأبحاث النووية MEPHI ومعهد موسكو للعمارة، وذلك ضمن الزيارة التى أجراها الوزير لدولة روسيا الاتحادية، حيث استقبل الدكتور فلاديمير شيفيتشينكو رئيس الجامعة الوطنية للأبحاث النووية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والوفد المرافق له.

وتم بحث أوجه التعاون العلمى بين الجانبين وبخاصة فى مجالى الرياضيات والفيزياء والاستفادة من الخبرات الروسية فى هذين المجالين؛ بهدف إعداد كوادر من المتخصصين فى مجال الطاقة النووية بجمهورية مصر العربية. كما بحث الجانبان أوجه تبادل الطلاب والأساتذة فى مجال الطاقة النووية وعلومها.

واقترح الوزير تشكيل لجنة مشتركة من العلماء فى مصر وروسيا للاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية فى هذا المجال بما يخدم الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمشروع محطة الضبعة النووية بمصر. وأعقب ذلك زيارة تفقدية لوزير التعليم العالى لمعامل الليزر والنانوتكنولوجى ومركز أبحاث الطب النووى ومعامل الكيمياء التصنيعية، وكذلك متحف علماء روسيا والذى يضم كوكبة من العلماء الحاصلين على جوائز نوبل وغيرها من الجوائز الدولية فى مجالات الفيزياء والرياضيات والليزر.

وفى ختام الزيارة وجه الوزير الدعوة لأعضاء الجامعة الوطنية للأبحاث النووية لزيارة جمهورية مصر العربية للوقوف على الخطوات الإجرائية والتنفيذية لأوجه التعاون المشترك.

كما زار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى معهد موسكو للعمارة والتخطيط، استقبله خلالها الدكتور ديمترى شيفيدكوفسكى مدير المعهد ؛حيث استعرض الوزير جهود الدولة المصرية بشأن التوسع فى إنشاء المدن الجديدة، وكذلك الطفرة التى شهدتها مؤسسات التعليم العالى المصرية من التوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية التكنولوجية.

وناقش الجانبان أوجه الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية بمعهد موسكو للعمارة والتخطيط فى دعم تلك الجهود، خاصة أن معهد موسكو للعمارة يعد أقدم معاهد العمارة والتخطيط بجمهورية روسيا الاتحادية.

كما بحث الجانبان أوجه التبادل الطلابى وتبادل الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والاستفادة من النشر العلمى الدولى المشترك.

وخلال الزيارة تم توجيه الدعوة من الجانب الروسى للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ليحل ضيف شرف للمنتدى الدولى للعمارة والفنون فى نوفمبر المقبل والذى تنظمه «اليونسكو»، وذلك لعرض تجربة الدولة المصرية فى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والتى تعد أبرز إنجازات الجمهورية الجديدة.

رافق الوزير خلال الزيارتين الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات والدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والدكتور صالح هاشم أستاذ اللغة الروسية ورئيس جامعة عين شمس الأسبق والدكتور محمد السرجانى المٌلحق الثقافى ومدير البعثة التعليمية فى روسيا.

جدير بالذكر أن زيارة وزير التعليم العالى للجامعة الوطنية للأبحاث النووية ومعهد موسكو للعمارة والتخطيط جاءت على هامش زيارته لمنتدى دول البريكس، والتى تضم دول (البرازيل، وروسيا، والهند،،الصين وجنوب أفريقيا)، ويعود تأسيسها إلى عام 2001، عندما صاغ جيم أونيل، رئيس بنك جولدمان ساكس، مصطلح «BRIC»، ثم انضمت دولة جنوب إفريقيا إلى المجموعة فى عام 2010، ليصبح الاسم «BRICS».

وقد انضمت مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى التحالف رسميًا مع بداية العام الجارى، وتأسست المجموعة على فرضية امتلاك اقتصادات هذه الدول الناشئة لإمكانات هائلة غير مُستغلة، تمنحها القدرة على إعادة رسم خريطة البنية المالية الدولية إن تم توجيه مواردها بشكل فعال.