"بودكاست" منصة جديدة لتعريف أبناء المصريين بالخارج بتاريخهم وأصولهم

شددت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، على حرصها لإطلاق - البث الصوتي- البودكاست على منصة «Spotify» الصوتية لمشاركة جموع أبناء مصر في الخارج، والتيسير عليهم للتعريف بمعلومات عن وطنهم، بشكل سهل ومبسط، من خلال ما يتم نشره في إطار المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» فيما يخص وطنهم الأم وتعزيز وغرس الانتماء لديهم.

البودكاست على منصة «Spotify»

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الوزارة حريصة على استغلال وسائل التواصل المختلفة للوصول إلى كافة المصريين بالخارج حول العالم وربطهم بمصر تاريخيا وإعطائهم الفرصة لأن يكونوا جزءا من المستقبل.

أولى سلسلة الحلقات عبر تقنية البودكاست

وحرصت السفيرة سها جندي على أن تكون أولى سلسلة الحلقات عبر تقنية البودكاست التي تنوي الوزارة نشرها تباعا خلال الأعياد والمناسبات المقبلة، منوهة بأنه سيتم عرض مجموعات من الحكايات المبسطة التي تُعرف أبناء مصر في الخارج بمفردات الأعياد والمناسبات التي اشتهر بها المصريون قديما، فضلا عن العادات والتقاليد والأكلات التاريخية، بالإضافة إلى سرد القصص الدينية المختلفة.

تاريخ الاحتفال بـ «العيد الكبير»

وأشارت إلى أن أولى القصص التي سيتم سردها وشرحها، ستكون عن تاريخ الاحتفال بـ «العيد الكبير»، وتعريف أبناء مصر في مختلف دول العالم بالطقوس القديمة التي اعتادها عليها المصريون، ومنها طهي أطباق مصرية بعينها، مثل طبق «الفتة» في العيد الكبير، حيث تروي سيادتها، أولى هذه القصص وتعريف الأجيال الناشئة مختلف طرق الاحتفال بهذه المناسبة الجليلة، وأسباب الاحتفاء بطبق «الفتة» حتى أصبح الوجبة الأساسية على مائدة الشعب في الأعياد، وذلك بمناسبة الاحتفاء بحلول العيد الأضحى المبارك في هذه الآونة.

وستتوالى المدونات الصوتية، لتعريف المصريين - وخصوصا الأطفال ممن ليس لديهم القدرة علي قراءة اللغة العربية- ببعض المعلومات الطريفة والمفيدة عن مصر، تقاليدها، وعاداتها، وممارساتنا اليومية المرتبطة ارتباطاً كاملا بالتاريخ والتي استمرّ الشعب المصري في الحفاظ على القيام بها منذ آلاف السنين.



وكانت قد أطلقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، «بودكاست» معلومة في حدوتة، حرصا منها على تعريف الأجيال الناشئة في الخارج، بتاريخ حضارتهم العريقة وما تتضمنه من أعياد ومناسبات.