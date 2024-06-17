وزيرة الهجرة تؤكد الحفاظ علي الهوية الوطنية لأبناء المصريين بالخارج

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، أطلقت بهدف الحفاظ علي الهوية الوطنية لأبناء المصريين بالخارج، وذلك من خلال إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» في فبراير 2023 تحت شعار «جذورنا المصرية».

وذلك لتعريف أبناء المصريين بالخارج أيضًا بحضارتهم العظيمة وبتراث وطنهم مصر الضارب بجذوره في عمق التاريخ والتي كان ومازال لها الكثير من الفضل على تطور الإنسانية ومفاهيمها السياسية والعلمية والاجتماعية، مشيرة إلى التطبيق الإلكتروني للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» بالتعاون مع دار نهضة مصر، الذي يتيح الفرصة للأجيال المصرية الناشئة بالخارج لتعلم اللغة العربية قراءة وكتابة في أي مكان عن طريق الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، بالاعتماد على أحدث طرق التعلم التفاعلية من خلال تقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقاليدنا.

ولفتت السفيرة سها جندي إلى أننا من خلال المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، نعمل على تشجيع أبناء المصريين في الخارج للحديث باللغة العربية والافتخار بتاريخ وعادات المصريين، من خلال نشر محتوى مبسط يتناسب مع الأطفال في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى أيضًا.

يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، واستراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، القائمة على الحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية لأبناء المصريين بالخارج وربطهم بوطنهم الأم وجذورهم المصرية.

حيث أطلقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، «بودكاست» معلومة في حدوتة، حرصا منها على تعريف الأجيال الناشئة في الخارج، بتاريخ حضارتهم العريقة وما تتضمنه من أعياد ومناسبات.

وستتوالى المدونات الصوتية، لتعريف المصريين - وخصوصا الأطفال ممن ليس لديهم القدرة علي قراءة اللغة العربية- ببعض المعلومات الطريفة والمفيدة عن مصر، تقاليدها، وعاداتها، وممارساتنا اليومية المرتبطة ارتباطاً كاملا بالتاريخ والتي استمرّ الشعب المصري في الحفاظ على القيام بها منذ آلاف السنين.

للاستماع إلى أولى حلقات بودكاست "اتكلم عربي" ، بصوت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehHRgvI1PukMxe5bGC61w0bj1g-7x-RwW5VRfVppsPG-kdUg/viewform?pli=1