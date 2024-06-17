وكيل إدارة ري القناطر الخيرية تكشف مميزات الحدائق والمنتزهات (فيديو)

كشفت المهندسة إيمان نصرت، وكيل إدارة ري القناطر الخيرية، عن الاستعدادات لاستقبال المواطنين بحدائق ومنتزات القناطر الخيرية في القليوبية خلال عيد الأضحى المبارك، أنه كي تظهر الحدائق بالشكل اللائق واستمتاع المواطنين كان هناك الاستعدادت وجرى تجديد وترميم وصيانة المرافق، وقص النجيلة، وتطهير المجاري المائية وأعمال كهرباء وسباقة.

وأشار إلى أنه يتم العمل بشكل كبير من أجل إظهار الحديقة للزوار بشكل أفضل، موضحًا أن حديقة لؤلؤة الشرق تتميز بوجود العديد من المظاهر التي تناسب كل أفراد الأسرة المصرية وألعاب ومناطق خلابة وبها مكتبة للأطفال ومراكب نهرية، ومساحات خضراء وكافتيريا، منوهة بأن هناك العديد من الأشجار المميزة كـ(التين البنغالي).

وأوضحت أن القناطر الخيرية بها 10 حدائق وتم تطوير 7 حدائق وحدائق أخرى يجرى تطويرها، وكل حديقة لها مميزاتها وخصائصها المميزة والتي تختلف عن الحدائق الأخرى.