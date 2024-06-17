الإثنين 17 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

وكيل إدارة ري القناطر الخيرية تكشف مميزات الحدائق والمنتزهات (فيديو)

وكيل إدارة ري القناطر
وكيل إدارة ري القناطر الخيرية

كشفت المهندسة إيمان نصرت، وكيل إدارة ري القناطر الخيرية، عن الاستعدادات لاستقبال المواطنين بحدائق ومنتزات القناطر الخيرية في القليوبية خلال عيد الأضحى المبارك، أنه كي تظهر الحدائق بالشكل اللائق واستمتاع المواطنين كان هناك الاستعدادت وجرى تجديد وترميم وصيانة المرافق، وقص النجيلة، وتطهير المجاري المائية وأعمال كهرباء وسباقة.

وأشار إلى أنه يتم العمل بشكل كبير من أجل إظهار الحديقة للزوار بشكل أفضل، موضحًا أن حديقة لؤلؤة الشرق تتميز بوجود العديد من المظاهر التي تناسب كل أفراد الأسرة المصرية وألعاب ومناطق خلابة وبها مكتبة للأطفال ومراكب نهرية، ومساحات خضراء وكافتيريا، منوهة بأن هناك العديد من الأشجار المميزة كـ(التين البنغالي).

 

وأوضحت أن القناطر الخيرية بها 10 حدائق وتم تطوير 7 حدائق وحدائق أخرى يجرى تطويرها، وكل حديقة لها مميزاتها وخصائصها المميزة والتي تختلف عن الحدائق الأخرى.

مواد متعلقة

احتفالات المصريين في حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية بالقليوبية.. فيديو

"إكسترا نيوز" ترصد احتفال المصريين بعيد الأضحى من "حديقة الطفل"

لم يدخل أي شاحنات مساعدات إلى معبر كرم أبو سالم .. فيديو

مبادرة "عيدك أحلى بدون دخان".. زيادة وعي الشباب بخطورة تعاطي المخدرات

في موسم الحج.. جمال رائف: قلوب المصريين ودعواتهم تصاحب سعي الرئيس السيسي

"الأونروا": قتلانا بحرب غزة الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة

جانب إنساني .. باحث: انعقاد “مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة” شديد الأهمية

اقتصادي: انعقاد الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد يؤكد قدرات مصر بالانطلاق والتطور
الجريدة الورقية