إقبال متوسط على سينمات وسط البلد في ثاني أيام عيد الأضحى

شهدت منطقة سينمات وسط البلد بالقاهرة، إقبال متوسط على بوابات دخول دور العرض في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، لمشاهدة أفلام العيد.

وتشهد دور العرض هذا العام منافسة بين عدد كبير من الأفلام المصرية التي تتباين ما بين الأكشن والكوميدي والرومانسي بالتزامن مع عيد الأضحى 2024.

ويتنافس في السينمات 4 أفلام جديدة على إيرادات شباك التذاكر خلال موسم عيد الأضحى المبارك وهي كالتالي:

فيلم ولاد رزق 3

ويضم الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق عددًا كبيرًا من النجوم، وأبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكدواني، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، ويحمل اسم العمل "القاضية".

فيلم أهل الكهف

ويتم عرض فيلم أهل الكهف، من بطولة خالد النبوي، محمد ممدوح، غادة عادل، ريم مصطفى، محمد فراج، محمود حميدة، بسنت شوقي، صبري فواز، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

فيلم اللعب مع العيال

يأتي فيلم اللعب مع العيال من بطولة محمد إمام، أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.

فيلم عصابة الماكس

ويعرض فيلم عصابة الماكس، بإخراج حسام سليمان، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي، الفيلم بطولة أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف.