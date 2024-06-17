في ثاني أيام عيد الأضحى الغردقة تنظم حفلات خاصة للأطفال

تقدم فرق الترفية بفنادق الغردقة حفلات خاصة للأطفال ضمن احتفالات ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، حيث شارك العشرات من الأطفال فى الاحتفالية والتى ضمت العديد من الفقرات الفنية، التى نالت استحسان الاطفال كما تم توزيع الهدايا للأطفال من قبل فريق الترفيه الخاص بالفندق.

وتتواصل احتفالات أبناء البحر الاحمر والوافدين بثانى أيام عيد الأضحى المبارك

وتشهد الشواطئ والفنادق نسب اشغال تخطت 100% .

ووصلت نسبة الإشغال في الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة؛ نظرا لزيادة السياحية الداخلية إلي 90 و100٪ في معظم الفنادق.

وقال أحمد قاسم مدير قطاع الغرف بأحد فنادق الغردقة، إن نسبة الوصول بالفندق 96% وتاتى الجنسية المصرية فى المرتبة الثانية فى نسب الوصول للفندق، مشيرًا إلى أن الفندق يضم 21 جنسية مختلفة من السياح فى كل دول العالم .

وأكد محمد وفا مدير احد فنادق الغردقة، أن الفندق يقدم على مدار أيام العيد برامج ترفيهية كبيرة تنال رضا المصريين والأجانب

ولفت الشيف محمد عباس، شيف بأحد فنادق الغردقة، أن الفندق يقدم وجبات تعبر عن الاحتفالية من فتة ولحم ضانى وغيرها من الاكلات التى تجذب المصريين والأجانب