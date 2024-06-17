احتفالات المصريين في حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية بالقليوبية.. فيديو

رصد مراسل القناة الأولى، أحمد الحسيني، حركة واحتفالات المصريين في حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية بالقليوبية خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، موضحًا أن الحدائق في محافظة القليوبية “القناطر الخيرية” تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين.

احتفالات القناطر الخيرية

وأشار إلى أن حديقة لؤلؤة الشرق، والتي تم رفع كفاءتها خلال الفترة الماضية شهدت إقبالا كبيرًا في عيد الأضحى، مؤكدًا أن الحديقة مقامة على مساحة 13 فدانًا وإجمالي مساحة حدائق القناطر الخيرية تصل إلى أكثر من 70 فدانًا وعددها 10 حدائق.

وتُعدّ احتفالات عيد الأضحى في القناطر الخيرية مزيجًا من التقاليد والعادات الدينية والاجتماعية، التي تُضفي على هذا العيد طابعًا خاصًا يُميزه عن غيره من الأعياد، خاصة بأن القناطر الخيرية، وجهة مميزة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، فتتزين المدينة بأجواء مبهجة وتُقام العديد من الفعاليات والطقوس الخاصة بهذا العيد.

أبرز مظاهر احتفالات عيد الأضحى في القناطر الخيرية:

زيارة الحدائق: تتميز القناطر الخيرية بوجود العديد من الحدائق الجميلة مثل حدائق الري وحدائق عفلة وحدائق الياسمين، حيث يتوافد عليها الأهالي لقضاء وقت ممتع مع عائلاتهم والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.

الذبح وتوزيع الأضاحي: يحرص أهالي القناطر الخيرية على ذبح الأضاحي في العيد، وتوزيعها على المحتاجين والفقراء، تعبيرًا عن التكافل الاجتماعي والرحمة.

تناول لحوم الأضاحي: تُعدّ لحوم الأضاحي من أهمّ مأكولات عيد الأضحى، حيث يتم تحضيرها بطرق مختلفة، مثل الكباب والفتة والمشاوي، وتُقدم مع الأرز والمكرونة والخضروات.

ارتداء الملابس الجديدة: يحرص الكثير من الأهالي على شراء ملابس جديدة لهم ولأطفالهم احتفالًا بالعيد، وتكون هذه فرصة للتعبير عن الفرح والسعادة.

صلاة العيد: تُقام صلاة العيد في جميع مساجد القناطر الخيرية، حيث يتوافد عليها المصلون لأداء الصلاة والاستماع إلى خطبة العيد.