موعد تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد تصحيح امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 للمواد غير المضافة للمجموع.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن بدء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع سيكون بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن كنترولات امتحانات الثانوية العامة 2024 في إجازة عيد الأضحى وتبدأ الأعمال فور الانتهاء منها بتصحيح أوراق المواد غير المضافة للمجموع.

وذكر شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم وجود أخطاء في نظام التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة 2024.

وأوضح متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نظام التصحيح الإلكتروني للأسئلة الموضوعية في امتحانات الثانوية العامة 2024 في نماذج البابل الشيت لا يشوبه أخطاء.

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع ورقيًا يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب الثانوية العامة 2024 امتحانات مواد التربية الدينية والتربية الوطنية يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2024 والاقتصاد والإحصاء يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2024.

وامتحن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد 708 آلاف و141 طالب وطالبة، وفي مادة التربية الوطنية بعدد 711 ألف و252 طالبًا وطالبة في الفترة الثانية.

وأدى 1639 طالبا وطالبة امتحان الدور الأول من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا مادة التربية الدينية فترة أولى، وامتحان التربية الوطنية فترة ثانية، بينما أدى عدد (255) طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة التربية الدينية.

وامتحن طلاب الثانوية العامة 2024 في مادة الاقتصاد والإحصاء بإجمالى عدد 693 ألفًا و78 طالبًا وطالبة، أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

بينما أدى 255 طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة التربية الوطنية.

آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 سيجرى بشكل إلكتروني بالكامل سواء الأسئلة الموضوعية أو المقالية.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيًا لضمان تكافؤ الفرص وحرصًا على مصلحة الطلاب، وضمان العدالة.

