واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة في الشرقية؛ تم ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" وبحوزتهما (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين).

سقوط 16 ديلر مخدرات في حملة أمنية بالمحافظات



وفي البحيرة؛ تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" وبحوزته 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وفي القليوبية؛ جرى ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما (2.700 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,100 كيلو جرام لمخدر الآيس "شابو" - كمية لمخدر الهيروين – سلاح أبيض – ميزان حساس – طبنجة – عدد من الطلقات).



وفي الغربية؛ تم ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" وبحوزتهما (3,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى " الهيروين , الآيس "شابو" – سلاح أبيض).



وفي سوهاج؛ تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" وبحوزته (كمية من مخدري "الآيس، الحشيش" – فرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار– سلاح أبيض – ميزان حساس).



وفى بنى سويف؛ ضبط عاطل "له معلومات جنائية" وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).

وفى القاهرة؛ ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر "الهيروين" – 2 سلاح أبيض - ميزان حساس).



وفي الإسكندرية؛ ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" وبحوزتهم (كمية لمخدري "الحشيش، الهيروين").

وفي منطقة السحر والجمال؛ ضبط عاطل وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وفرد محلى وطلقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

حبس عاطل لحيازته مخدرات وسبائك ذهبية بالخصوص

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس عاطل 4أيام علي ذمة التحقيقات ، لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمؤثرة بقصد الاتجار، تقدر قيمتها المالية بحوالى 2,5 مليون جنيه بمنطقة الخصوص.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد الأشخاص) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأقراص المخدرة والمؤثرة وترويجها بكميات كبيرة مُتخذًا من مخزن للأدوية "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالمخزن وبحوزته (1,053 قرصا مخدرا ومهرب – سبائك ذهبية وزنت 829 جراما).



وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ (2,500 مليون جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



جاء ذلك استمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد والأقراص المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظًا على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان.

وفي واقعة أخري ، أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بالاستعلام عن المصابين بحادث تصادم سيارتين ملاكى وربع نقل، بدائرة قسم شرطة ثان العبور، بالحى السادس بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، جرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد البطوطى مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وسيارة ربع نقل، بالحى السادس بمدينة العبور ووجود مصابين وتم نقلهم إلى المستشفى.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارتين ملاكى وربع نقل، مما أدى إلى انقلاب سيارة ملاكى، كان يستقلها مجموعة من الشباب إثر اختلال عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة، مما اسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهما سيدة تحمل جنسية إحدى الدول العربية، وتم نقلهم إلى المستشفى.



وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من رفع آثار الحادث على جانبى الطريق، وإعادة الحركة المرورية على الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين على الطريق.