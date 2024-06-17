سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 17-6-2024 مقابل الجنيه

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 17-6-2024، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 154.84 جنيه للشراء و155.94 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 150.31 جنيه للشراء و156.14 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 155.42 جنيه للشراء، و155.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

155.42 جنيه للشراء.

155.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

154.84 جنيه للشراء.

155.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

154.99 جنيه للشراء.

155.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

150.31 جنيه للشراء.

156.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

150.32 جنيه للشراء.

155.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

155.79 جنيه للشراء.

156.23 جنيه للبيع.

ارتفع الدولار اليوم الإثنين الموافق 17 يونيو، في الوقت الذي تأرجح فيه اليورو قرب أدنى مستوى في أكثر من شهر وسط اضطرابات سياسية في أوروبا، بينما يترقب المستثمرون دلائل جديدة على قوة الاقتصاد الأمريكي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، يفكر المستثمرون في خطر حدوث أزمة ميزانية لليورو، حيث تكتسب الأحزاب اليمينية المتطرفة واليسارية زخمًا قبل الانتخابات البرلمانية المفاجئة في فرنسا، مما يضغط على إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطية.

فيما قالت خمسة مصادر لرويترز إنه حتى بعد أن تعرضت الأسواق المالية الفرنسية لعمليات بيع وحشية في أواخر الأسبوع الماضي، فإن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي ليس لديهم خطط لمناقشة المشتريات الطارئة للسندات الفرنسية .

انخفاض اليورو 0.04% إلى 1.07025 دولار

وانخفض اليورو 0.04% إلى 1.07025 دولار، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ الأول من مايو عند 1.06678 دولار يوم الجمعة، كما سجلت العملة أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أبريل عند 0.88% الأسبوع الماضي.فيما قالت خمسة مصادر لرويترز إنه حتى بعد أن تعرضت الأسواق المالية الفرنسية لعمليات بيع وحشية في أواخر الأسبوع الماضي، فإن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي ليس لديهم خطط لمناقشة المشتريات الطارئة للسندات الفرنسية.