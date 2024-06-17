بعد إرتفاع درجات الحرارة.. مصرع أب ونجله غرقًا بترعة في الأقصر

لقي أب ونجله مصرعهما داخل ترعة البغدادي بالأقصر؛ في ثاني أيام العيد، بعد نزولهما المياه فرارًا من إرتفاع درجات الحرارة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بغرق أب 40 عامًا ونجله ذا السبعة أعوام، بترعة البغدادي التابع لمدينة البياضية بجنوب شرق الأقصر؛ وعلى الفور تم إبلاغ قوات الإنقاذ النهري، وتبين مصرعهما، وتم انتشال جثمانيهما وايداعهما مستشفى الكرنك.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ جهات التحقيق بالحادث.



وكانت الأقصر شهدت قبل عيد الأضحى بيوم، مصرع ثلاثة أشقاء في بئر للصرف الصحي بمدينة إسنا جنوبي المخافظة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى محاولة أحد الأشقاء الثلاثة تنظيف بئر الصرف الصحي خاصتهم، إلا أنه تأخر ولم يخرج، فنزل إليه شقيقه الثاني؛ لاستكشاف الأمر، إلا أنهما لم يخرجا؛ كانا قد أصيبا باختناق، وحاول الثالث إنقاذهما إلا أنه لحق بشقيقيه.



تم إبلاغ شرطة النجدة، وانتقلت قوة أمنية وسيارات إسعاف، ومعدات الحماية المدنية لاستخراج جثامين الأشقاء الثلاثة؛ وهم حمادة جمعة، وثابت، ورمضان، لكن الأمر استغرق خمس ساعات متواصلة لتنجح فرق الحماية المدنية في انتشال جثامينهم.

تم نقل جثامين الأشقاء الثلاثة إلى مستشفى طيبة التخصصي؛ لانتداب الطبيب الشرعي والتصريح بالدفن، وسط حالة من الحزن سيطرت على أهل القرية كافة؛ لاسيما أن الأشقاء الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين الثلاثين والخمسين، يتميزون بسمعة طيبة وسط أهل قريتهم.

