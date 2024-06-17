لبنان: سقوط شهيد إثر غارة جوية إسرائيلية على بلدة "الشهابية" جنوبي البلاد

ذكرت الوكالة (الوطنية للإعلام) اللبنانية، أن الطيران المسير الإسرائيلي شن غارة جوية عند أطراف بلدة الشهابية بقضاء صور جنوبي لبنان، أسفر عن سقوط شهيد .

وأضافت الوكالة أن القصف المدفعي الإسرائيلي اليوم الاثنين استهدف أطراف عدد من بلدات القطاع الغربي في لبنان، كما خرقت الطائرات الإسرائيلية حاجز الصوت في فضاء مدينة صيدا ومعظم القرى الجنوبية، الذي سمع دويه على مرحلتين.. مشيرة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت فوق منطقة جزين.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد قصف في وقت سابق اليوم سهل مرجعيون ومنطقة هورا جهة كفركلا في جنوب لبنان، وأطراف بلدتي كفرحمام وراشيا الفخار في قضاء حاصبيا، كما استهدفت غارة إسرائيلية بصاروخين الأحياء الجنوبية لبلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون.