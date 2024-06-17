الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

لبنان: سقوط شهيد إثر غارة جوية إسرائيلية على بلدة "الشهابية" جنوبي البلاد

لبنان
لبنان

ذكرت الوكالة (الوطنية للإعلام) اللبنانية، أن الطيران المسير الإسرائيلي شن غارة جوية عند أطراف بلدة الشهابية بقضاء صور جنوبي لبنان، أسفر عن سقوط شهيد .

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لبنان: غارة إسرائيلية بصواريخ جو أرض على إحدى البلدات بجنوب لبنان

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الاحتلال يطلق قنابل حارقة تجاه الأحراش في بلدة الناقورة جنوب لبنان

وأضافت الوكالة أن القصف المدفعي الإسرائيلي اليوم الاثنين استهدف أطراف عدد من بلدات القطاع الغربي في لبنان، كما خرقت الطائرات الإسرائيلية حاجز الصوت في فضاء مدينة صيدا ومعظم القرى الجنوبية، الذي سمع دويه على مرحلتين.. مشيرة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت فوق منطقة جزين.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد قصف في وقت سابق اليوم سهل مرجعيون ومنطقة هورا جهة كفركلا في جنوب لبنان، وأطراف بلدتي كفرحمام وراشيا الفخار في قضاء حاصبيا، كما استهدفت غارة إسرائيلية بصاروخين الأحياء الجنوبية لبلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون.

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