السيطرة علي حريق بمنزل بسبب تسرب غاز بالفيوم

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالفيوم، من السيطرة علي حريق شب بمنزل مكون من 3 طابقين، بقرية نقاليفة بمركز سنورس ولم يسفر عن إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق بمنزل سكني، بقرية نقاليفة، بمركز سنورس، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين ان المنزل مكون من طابقين والنيران ممتدة الي الطابق الثاني، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماد النيران، ولم يسفر الحريق عن وجود إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

حادث اخر

وفى حادث اخر لقي مواطن بالفيوم مصرعه غرقا أثناء تنزهه في بحيرة وادي الريان وتم نقل الجثة الي مستشفي أبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق. كانت شرطة النجدة بالفيوم تلقت بلاغا بغرق مواطن ببحيرة وادي الريان، أثناء تنزهه، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارة الإسعاف الي مكان الحادث، وتم نقل الجثة الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.