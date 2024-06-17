رئيس مركز طامية يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية المهنئين بعيد الأضحى

استقبل المهندس سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، اليوم وفدا من الكنيسة الأرثوذكسية بمركز طامية لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك ضمن وفود المهنئين من المواطنين والقيادات التنفيذية والحزبية، الذين توافدوا على ديوان عام المركز، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

شهد اللقاء حضور المهندس ناجي سعد نائب رئيس مجلس مدينة لشئون القري والمحاسب رجب سلطان سكرتير عام مركز طامية ورؤساء الوحدات المحلية القروية.

خلال ذلك استقبل رئيس المركز وفد من الكنيسة الأرثوذكسية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وضم الوفد كلا من القمص فيلبس حنا والقمص باسليوس فايز والقمص أرميا شوقى وقدرى شكرى وثابت عزت.

أعرب "فتيح"، عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة، مثمنا حرصهم على مشاركة المسلمين في جميع الأعياد، مؤكدا أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.

وأضاف رئيس مركز ومدينة طامية أن عيد الأضحى المبارك عيداً لجميع المصريين، مؤكدا على روح الأخوة والوطن المشترك والمصير الواحد والحلم الواحد في غد أفضل وفى مصر آمنة تنعم بالسـلام والخيـر والرخاء، لافتا إلى أن جميع ممثلي الكنائس بالمركز جاءوا للمشاركة فى العيد للتأكيد أننا جميعا واحد ويشرفنا دائما التواجد مع إخوتنا.

راعي الكنيسة الأرثوذكسية: لم نأت للتهنئة فقط بل جئنا لنشارك فالعيد عيدنا جميعا

وخلال كلمته قدم "حنا" التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، قائلا: "لم نأت للتهنئة فقط بل جئنا لنشارك فالعيد عيدنا جميعا مسلمين ومسيحيين"، مؤكدا أن مصر لا تقبل القسمة فالشعب المصرى كله واحد، مشيرًا إلى أن أعداء مصر عبر العصور حاولوا أن يفرقونا بإحداث فتنة طائفية لكنهم لم ولن يستطيعوا ذلك، وقدم رئيس المركز التهنئة لمصر وشعبها وجميع أهالى مركز طامية، داعياً الله عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والسلام .

واستقبل أيضا رئيس المدينة عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني أهالي المركز لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك ، كما هنأ أيضا عدد من المواطنين والشخصيات العامة بتقديم التهاني بحلول عيد الأضحى.