لليوم الثاني على التوالي.. الأوقاف تعلن تتابع ذبح وتجهيز الأضاحي

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، أنه لليوم الثاني على التوالي تتابع ذبح وتجهيز الأضاحي في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك أول أيام التشريق اليوم الاثنين 17 يونيو 2024م.

وصرح الشيخ حنفي محمود دياب مدير مديرية أوقاف أسوان، بأن عملية ذبح وتجهيز أضاحي الأوقاف مستمرة لليوم الثاني على التوالي، تحت إشراف قيادات الدعوة بالمديرية ونخبة من الأطباء البيطريين بمجزر جنوب الوادي بتوشكى بأبو سمبل ، مع تجهيز الأضاحي للنقل بالسيارات المبردة المجهزة ، لتوصيل لحوم الأضاحي إلى مجازر القاهرة للتشفية والتعبئة استعدادًا لانطلاق مرحلة التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية.

قوافل توزيع لحوم الأضاحي

جدير بالذكر أنه يوم الخميس القادم 20 يونيو 2024م ستنطلق قوافل توزيع لحوم الأضاحي، حيث سيتم توزيع الدفعة الأولى من لحوم أضاحي الأوقاف التي يجري تجهيزها بمجزر البساتين بواقع 60 طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف كدفعة أولى، والبداية الخميس القادم بمحافظة الجيزة.