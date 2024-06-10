الأوقاف تعلن انطلاق الأسبوع الثقافي في 11 محافظة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي في إحدى عشرة محافظة مساء الأحد 9 يونيه 2024م بعد صلاة العشاء مباشرة، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "فضائل قضاء الحوائج وتفريج الكربات"، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وقد أكد العلماء أن قضاء حوائج الناس من القيم النبيلة التي دعا إليها ديننا الحنيف، وجعلها من أحب الأعمال إلى الله (عز وجل)، وعدَّ المتصفين بها من أحب الناس إليه سبحانه، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكَشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ - يَعْنِي: مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ – شَهْرًا"، وقد وعد الله (عز وجل) من يقضي حوائج الناس بالسلامة والنجاة وتفريج الكربات في الدنيا والآخرة، وأن قضاء حوائج الناس منه ما هو واجب، من خلال الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، فبها تُقضى حاجات الناس، وتُفَرَّج كرباتهم، وأن من قضاء حوائج الناس المندوب إليه ما كان من خلال الصدقات التي تدعم دور الزكاة في تحقيق دورها المجتمعي، ولا شك أن أجر الصدقات عظيم، وخيرها عميم، فالأخذ بيد الضعيف صدقة، وإغاثة الملهوف صدقة، وكف الأذى عن الطريق صدقة، وإعانة ذوي الحوائج صدقة، وكل معروف صدقة.

أماكن إقامة الأسبوع الثقافي

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

ففي محافظة القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الهدى.

وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرضوان2.

وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الميناء الكبير.

وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد البساتين الكبير.

وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد القبلي الكبير.

وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد ساحة الشيخ الطيب.

وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو الحسن الصباغ.

وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عمر مكرم.

وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد إبراهيم الدسوقي.

وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو بكر الصديق ( رضي الله عنه).

وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد ناصر الكبير.