مصرع شخص بلدغة ثعبان ببني سويف

لقى شخص مصرعه متأثرا بإصابته بلدغة ثعبان داخل الأراضى الزراعية، بعزبة منصور التابعة لقرية منشاة كساب بمركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود إشارة من مستشفى إهناسيا التخصصى بوصول" محفوظ .م .ن" 30 سنة مقيم عزبة منصور التابعة لقرية منشاة كساب بمجلس قروى النويرة، جثة هامدة متأثرا بإصابته بلدغة ثعبان داخل المنطقة الزراعية، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق آخر أمرت النيابة العامة بالجيزة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة سائق لقى مصرعه إثر سقوطه بسيارة سوزوكي بترعة المريوطية، وصرحت بدفن الجثة عقب الإنتهاء من إعداد تقريرالصفة التشريحية، وكلفت لجنة هندسية لفحص السيارة وإعداد تقرير عن أسباب سقوطها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظورفها وملابساتها.

ويكثف رجال الإنقاذ النهري بالجيزة ، جهودهم لانتشال جثتين أخرين كانوا داخل السيارة.

البداية كانت بتلقي المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد سقوط سيارة سوزوكي في ترعة المريوطية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال جثة السائق ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات، تبين أن سيارة ماركة سوزوكي، كان يستقلها 3 أشخاص، واختلت عجلة القيادة في يد سائقها ما تسبب في انحرافها عن الطريق، وسقوطها بترعة المريوطية، تم انتشال جثة السائق، وجار البحث عن باقي الضحايا.

كما تواصل النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة عامل خردة داخل منور عقار بمنطقة الوراق وبجواره "سرنجة"، حيث صرحت بدفن الجثة عقب الاطلاع على تقرير الطب الشرعي ومعرفة أسباب وفاته، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من المقدم محمد طارق عبد العظيم، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص بمنور عقار بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة عامل خردة، بجوارها "سرنجة" بها مواد مخدرة وبإجراء التحريات، تبين أن المتوفي مدمن مواد مخدرة وجرعة مخدرات زائدة هى سبب الوفاة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.