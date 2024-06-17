سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في ثاني أيام عيد الأضحى

استقر سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم الاثنين 17-6-2024، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 12.99 جنيه للشراء، و13 جنيهًا للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 12.96 جنيه للشراء، و13 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

12.96 جنيه للشراء.

13 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

12.99 جنيه للشراء.

13 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

12.99 جنيه للشراء.

13 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

12.97 جنيه للشراء.

13.01 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.99 جنيه للشراء.

13.02 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

12.97 جنيه للشراء.

13 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

12.95 جنيه للشراء.

13 جنيهًا للبيع.

الدولار مقابل العملات

ارتفع الدولار اليوم الإثنين الموافق 17 يونيو، في الوقت الذي تأرجح فيه اليورو قرب أدنى مستوى في أكثر من شهر وسط اضطرابات سياسية في أوروبا، بينما يترقب المستثمرون دلائل جديدة على قوة الاقتصاد الأمريكي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، يفكر المستثمرون في خطر حدوث أزمة ميزانية لليورو، حيث تكتسب الأحزاب اليمينية المتطرفة واليسارية زخمًا قبل الانتخابات البرلمانية المفاجئة في فرنسا، مما يضغط على إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطية.

فيما قالت خمسة مصادر لرويترز إنه حتى بعد أن تعرضت الأسواق المالية الفرنسية لعمليات بيع وحشية في أواخر الأسبوع الماضي، فإن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي ليس لديهم خطط لمناقشة المشتريات الطارئة للسندات الفرنسية .

انخفاض اليورو 0.04% إلى 1.07025 دولار

وانخفض اليورو 0.04% إلى 1.07025 دولار، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ الأول من مايو عند 1.06678 دولار يوم الجمعة، كما سجلت العملة أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أبريل عند 0.88% الأسبوع الماضي.