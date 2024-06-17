ذبح 467 رأس من الماشية داخل مجازر شمال سيناء

أعلن اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن استمرار فتح المجازر على مستوي المحافظة، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، لذبح الأضاحي الخاصة بالمواطنين مجانًا، وذلك تيسيرًا على المواطنين.

وأكدت الدكتورة عبير حجاب، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، أن المجازر مستمرة في فتح أبوابها أمام المواطنين لذبح الاضاحي حتى غروب شمس رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشارت حجاب الي توفير طبيب بيطري للإشراف على عملية الذبح والكشف على الأضاحي قبل الذبح، بجانب توفير جهاز سونار فى مديرية الطب البيطري بالعريش للكشف على رؤوس الأبقار والماعز والضأن للتأكد من خلوها من أية حالات حمل، حيث أنه غير جائز شرعًا التضحية بالإناث العشار، وذلك مقابل أجر رمزي.

ولفتت حجاب الي توفير احتياجات المجازر على مستوى المحافظة من أدوات النظافة وتوفير وتأمين الأختام والمواد الملونة المستخدمة لختم المذبوحات، مشيرة إلى أنه جرى التنسيق بين مديرية الطب البيطري والشرطة لتأمين أعمال المجازر.

وأعلنت حجاب عن ذبح عدد 467 رأس ماشية في المجازر ونقاط الذبح، من بينها 62 راس ماشية يوم الجمعة الماضية"42 بقرة-8 عجول-12 اغنام"، و365 راس ماشية في اول أيام العيد"92 بقرة-جاموستين-100 اغنام-170 ماعز-جمل"، و60 راس ماشية في ثاني أيام العيد"40 بقري-5 اغنام-15 ماعز".